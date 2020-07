Små uheld giver store forsinkelser i trafikken

På Sønderjyske Motorvej er rejsetiden mod nord således godt en time længere end sædvanligt, vurderer Vejdirektoratet ved middagstid efter et uheld syd for Kolding.

På Vestmotorvejen på Sjælland er der ligeledes opstået problemer på strækningen mellem Ringsted N og Sorø, og på Fynske Motorvej skete der sidst på formiddagen på samme sted to forskellige uheld nær Aarup med retning mod Jylland.

"Forvent kø", skrev Fyns Politi på Twitter.

Lørdag er skiftedag i sommerhusene og generelt en stor rejsedag. Men på grund af sundhedskrisen holder flere end normalt ferie i Danmark, og antallet af biler på motorvejene er derfor blevet endnu større end normalt.

Sidste lørdag var der således ti procent flere biler på asfalten i forhold til den tilsvarende store rejsedag i 2019, oplyser Vejdirektoratet.

Det betyder, at mindre uheld får større konsekvenser end ellers.

Hos Fyns Politi siger vagtchef Lars Thede, at man baseret på erfaringen har en ret klar formodning om forklaringen på uheldene.

- Man kører for hurtigt, for tæt og for uopmærksomt. Sådan er det i ni ud af ti uheld på Fynske Motorvej, siger vagtchefen.

Uheldene ved Aarup kom ikke som den store overraskelse for ordensmagten.

"Så gik den desværre ikke længere," lød det på Twitter.

Dagen før var der fem uheld på Fynske Motorvej, oplyser vagtchefen.