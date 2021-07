Små skolebørn kan drive smitte i efteråret

Det kan betyde, at epidemien flytter over i folkeskolen, vurderer lektor i matematik ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen. Han forsker i matematisk epidemiologi.

- Formentlig vil børnene under 12 år i sig selv kunne holde epidemien kørende på et lavt blus, så egentlig flokimmunitet når vi ikke i første omgang.

- Men epidemien bliver ikke i et omfang, der ligner det, vi havde sidste år. Det bliver meget mindre, siger han.

Samme vurdering lyder fra Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

- Virus flytter hen, hvor det kan inficere, og det vil så være i de mindre skoleklasser.

- Men hvis vi forudsætter, at alle, der får tilbuddet, bliver vaccineret, så vil der trods alt være relativt lille smitte i samfundet.

Smitteudbrud vil dog stadig kunne lukke klasser eller større skoleafdelinger, medmindre det gribes anderledes an, siger han.

Ifølge et studie fra Oxford University tyder det på, at daglig test af børn for corona er lige så effektivt som at sende dem i isolation, hvis en af deres klassekammerater er testet positiv for coronavirus.

Studiet har ifølge The Telegraph påvist, at 98,4 procent af de børn, der blev sendt hjem i isolation ti dage, aldrig fik corona.

Samtidig viste det, at skoler, der dagligt testede elever - frem for at sende dem i isolation - oplevede fire procent færre smittetilfælde.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen ville det i princippet kunne holde smitten fra døren, hvis alle børn blev testet inden skole.

- I forhold til smitteopsporing kan det lade sig gøre at teste de små. Men om det samfundsmæssigt og med hensyn til tilladelser kan lade sig gøre, har jeg mine tvivl om.

Lægemiddelproducenterne Pfizer og Moderna er i gang med at teste, om man kan vaccinere børn under 12 år mod coronavirus.

Bliver det godkendt og er sikkert, kan man beslutte at vaccinere gruppen, siger professoren.

- Alternativet er, at man lever med, at den brede del af befolkningen er vaccineret og beskyttet, og at epidemien er tilbagevendende hist og her, hvor børn bliver smittet, og så håndterer vi dét.

Klaus Birkelund Johansen, formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, mener ikke, at man skal indføre systematiske test af børn under 12 år.

Han forklarer, at smitte med corona har en meget lille sundhedsmæssig betydning for dem under 12 år.

- Jeg mener heller ikke, at vi skal vaccinere gruppen under 12 år, før man med sikkerhed ved, at vaccinen er godkendt til dem, og at den ikke er forbundet med bivirkninger.

- Jeg er ikke bekymret for, at smitten spreder sig i den aldersgruppe, for det er jo ikke anderledes nu end før, og det har vi ikke set nogen konsekvenser af.

Der har siden januar 2020 været knap 310.000 bekræftede coronatilfælde i Danmark.

Af dem er omkring 22.500 mellem 0 og 9 år, mens cirka 51.400 er mellem 10 og 19 år.