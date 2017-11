Slutspurt: Hver 10. vælger beslutter sig først på valgdagen

Selv om valgkampen nærmer sig sin afslutning, er der absolut ingen grund til at indstille skydningen for de tusindvis af opstillede kandidater.

- Det betyder, at det vil være dumt af politikerne at stoppe med at føre valgkamp på valgdagen.

- Det vil svare til, at man har løbet et maratonløb, og så stopper man én kilometer før målstregen, siger forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Derfor vil danskerne sandsynligvis også tirsdag støde på mange håbefulde kandidater, der vil dele nøgleringe, chokolade og flyers ud med politiske budskaber.

- I andre lande, for eksempel Frankrig, er det forbudt at føre valgkamp på selve valgdagen. Det er ud fra en filosofi om, at nu har politikerne haft lov at tale gennem valgkampen, og nu skal vælgerne have fred til at beslutte sig. Men den regel har vi altså ikke herhjemme, siger Roger Buch.

Forskerne ved også, at kandidaternes indsats frem til målstregen virker.

- De partier og kandidater, der gør meget, bliver belønnet af vælgerne. Det ved vi, siger Roger Buch.

De 10 procent, der først beslutter sig på selve valgdagen, er ifølge Roger Buch den gruppe vælgere, der har fulgt mindst med og som vakler mellem at stemme og ikke stemme.

Og her kan vejret paradoksalt nok spille en rolle.

- Hvis det er rigtig møgvejr, så kan det være udslagsgivende for, om de her vælgere stemmer eller ej, siger Roger Buch.

Japanske undersøgelser viser følge forskningschefen, at valgdeltagelsen er en smule mindre på valgsteder, hvor det har regnet, sammenlignet med valgsteder med solskin.

Stemmestederne lukker tirsdag aften klokken 20.