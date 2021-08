Slutspil i gang om evakuering fra Afghanistan

Har Taliban ikke styr på egne rækker? Eller er det en bevidst strategi, når den militante islamistiske bevægelse ser ud til at gøre, hvad den kan, for at forsinke de vestlige landes evakuering af borgere fra Afghanistan?

- Situationen er svær. Særligt når vi kigger på vores allierede, der skal have rigtig mange mennesker ud over de kommende dage, så rinder timeglasset altså ud, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

USA's præsident, Joe Biden, sagde torsdag, at det kan blive aktuelt for amerikanske soldater at blive længere i Afghanistan end til udgangen af august. Det sker, såfremt det ikke lykkes at få evakueret alle amerikanske statsborgere forinden.

Lørdag sagde EU's udenrigschef, Josep Borell, ifølge nyhedsbureauet AFP, at det er "matematisk umuligt" at få evakueret alle de mange afghanere, der har arbejdet for EU, Nato eller andre udenlandske institutioner samt deres familier inden 31. august.

Peter Viggo Jakobsen, der er professor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, mener, at "det er rigtig smart politisk at gå ud i samlet flok og lægge pres på Taliban".

- Alle de vestlige lande, også Danmark, er frustrerede over, at de aftaler, vi har indgået med Taliban, ikke bliver overholdt.

- Der var for eksempel en dansk aftale med Taliban om, at hvis man bare viste sit danske pas på vej ud til lufthavnen (i Kabul, red.), så fik man lov til at slippe igennem.

- Som det er blevet rapporteret i løbet af ugen, så var der danskere eller dansk-afghanere med dansk pas, der ikke fik lov til at slippe igennem disse checkpoints eller vejspærringer. Det dur jo ikke, så det er også Talibans skyld, at det går for langsomt, siger han.

Peter Viggo Jakobsen peger på, at der kan være uenighed internt i Taliban om, hvorvidt nogle mennesker, som i visse talebaneres øjne er forrædere, skal have lov til at slippe ud af landet efter Talibans magtovertagelse.

Men det kan også være et led i en nøje planlagt strategi, at Taliban forhaler evakueringerne.

- Det kan være et forsøg på at lægge pres på Vesten og sige, at "hvis I vil have jeres borgere, så vil vi have noget til gengæld".

- USA har indefrosset mange afghanske milliarder. Det kan være et forsøg fra Taliban på at presse Vesten til at komme med nogle indrømmelser af en anden karakter, siger han.

Forsvarsminister Trine Bramsen kan ikke give et klart svar på, om det er realistisk at nå at evakuere alle til 31. august.

- Vi gør alt, hvad der overhovedet står i vores magt, siger hun.

Søndag landede et fly med 131 passagerer i København, herunder 90 evakuerede personer, oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Twitter.

Flyet havde også myndighedspersoner med samt personer, som Danmark har hjulpet Sverige og Island med at evakuere.

Danmark evakuerer blandt andre afghanere, der har arbejdet for den danske ambassade, samt deres nærmeste familie.