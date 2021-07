Slut med kopper og vatpinde i engangsplast

Disse ting skal ikke længere sælges i Danmark eller resten af EU. Dermed vil mængderne af plastikaffald på vores strande blive 17 procent mindre, vurderer EU-Kommissionen.

I Danmarks Naturfredningsforening (DN) kalder miljøpolitisk chefrådgiver Mette Hoffgaard Ranfelt det positivt, at der kommer opmærksomhed på problemerne.

Foreningen savner dog mere fokus på ordet "engangs" og mindre på "plastik".

- Man fokuserer meget på at udfase plastik i produkter. Det er rigtig fint.

- Men vi ser en risiko for, at man i stedet går over til andre produkter, der også er engangsprodukter, lavet af for eksempel palmeblade eller sukkerrør, men som jo fortsat genererer de samme affaldsmængder, fordi der er tale om engangsprodukter, siger hun.

DN foreslår, at man ser på mulighederne for at gå over til flergangsprodukter, som ikke er designet til at blive til affald efter blot en enkelt gangs brug. Og foreningen ser gerne, at Danmark går i front på den dagsorden.

- Det, regeringen gør nu i forhold til EU-direktivet, er bare en implementering. Vi synes ikke, det er godt nok bare at tage det, der kommer fra EU's side, hvis man ønsker at være et grønt foregangsland, siger Mette Hoffgaard Ranfelt.

Louise Lerche-Gredal er direktør i organisationen Plastic Change, som kæmper mod plastikforurening. Hun er enig i, at forbud mod visse plastprodukter kan rykke en del.

- Men for virkelig at gøre en forskel skal der større fokus på at sikre, at brugen af andre engangsprodukter mindskes.

Eksempelvis kunne der indføres forbud mod servering i alle former for engangsprodukter, når man spiser på restauranter og fastfood-steder.

Andre europæiske lande prøver at tage livtag med engangskulturen som sådan, påpeger Louise Lerche-Gredal.

- Ikke kun plastik, men også bredere. Det har de blandt andet gjort ved at sætte mål for øget genbrug, hvor emballager bliver vasket og brugt igen og igen, siger hun.

I brancheorganisationen Plastindustrien ser man generelt positivt på de nye EU-regler, siger miljøpolitisk chef Christina Busk. Men det er gået for hurtigt.

- Vores eneste anke er denne: Det vil være ærgerligt, hvis nogle nu i forhastet iver efter at vælge plasten fra vælger at bruge en masse alternativer, hvor man ikke får set på, om materialetyperne kan genanvendes eller samlet set er gode for miljø og klima, siger hun.

Nogle materialer kan for eksempel være belagt med ting, der ikke er så gode i forhold til fødevaresikkerhed.

- Og nogle af dem kan måske ikke genanvendes. Det vil være en skam. I stedet skal man måske gentænke, om man overhovedet skal bruge engangsprodukter, siger Christina Busk.

- Forbuddet vil påvirke nogle få af de danske virksomheder i vores branche - som eksempelvis producerer engangskopper, hvor der nu i fremtiden skal mærker på hver enkelt om, at de er lavet af plastik og ikke må smides i naturen.