Slovakisk advokat tiltales for vold mod Papes kæreste

Samtidig vurderes det, at der ikke er grundlag for at tiltale manden for overtrædelse af straffelovens paragraf om hadforbrydelse.

Anklagemyndigheden rejser tiltale mod en 34-årig mand fra Slovakiet for at have overfaldet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede.

Anklagemyndigheden mener fortsat, at den 34-årige i forbindelse med overfaldet udtalte "I don't like homos", og at forbrydelsen dermed er motiveret i homofobi.

Men da ingen vidner hørte udtalelsen, er der efter alt at dømme ikke tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b, også kendt som racismeparagraffen. Den bestemmelse kræver nemlig, at det racistiske eller homofobiske budskab er blevet spredt til en videre kreds af mennesker.

- Men det er fortsat anklagemyndighedens opfattelse, at det er blevet sagt, og at det skal tillægges en skærpende betydning i voldsforholdet, siger anklager Jack Hurup.

Den påståede voldsepisode fandt sted natten til 17. maj omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal slovakken, der til daglig arbejder som advokat i Warszawa i Polen, ifølge anklagen have slået justitsministerens forlovede, Josue Vasquez, med knyttet hånd i ansigtet og udtalt, at han ikke kan lide bøsser.

Angiveligt skal den tiltalte også have spyttet efter sit offer.

Slovakken, der var i Danmark for at se VM i ishockey, nægter sig skyldig.

Manden har forklaret, at han var fuld, og at han på et tidspunkt kom op at skændes med en person inde på baren.

Den tiltalte husker efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve. Muligvis slog han på en anden måde.

Desuden hævder han, at Josue Vasquez slog først. Den 34-årige afviser at have noget imod homoseksuelle. Derfor nægter han også at have sagt, sådan som politiet nu påstår.

Til at starte med forklarede Josue Vasquez, at han kom ud fra LA Bar, og at slovakken uden varsel slog ham på højre side af ansigtet eller halsen.

De to havde ikke talt sammen inden, lød det fra ministerens kæreste.

Efterfølgende har videooptagelser fra baren imidlertid vist, at de to mænd faktisk havde kontakt inde på baren, og at de talte sammen. Ifølge slovakken tilbød Papes forlovede ham shots mindst to gange i løbet af natten.

Der findes ingen videooptagelser af selve overfaldet, men ifølge anklager Jack Hurup fremgår det, at den tiltalte jagter Josue Vasquez gennem Sværtegade, og at han spytter efter ham.

På trods af uklarhederne valgte en dommer i Københavns Byret onsdag eftermiddag at forlænge fængslingen af slovakken frem til 13. juni.

Forventningen er, at straffesagen kan komme for retten inden sommerferien.

Typisk udløser et knytnæveslag i nattelivet 30-40 dages fængsel. Men i denne sag vil anklagemyndigheden angiveligt sigte lidt højere med henvisning til det homofobiske motiv.

Søren Pape Poulsen og Josue Vasquez, der kommer fra Den Dominikanske Republik, mødte hinanden i sommeren 2013 i Bruxelles, hvor sidstnævnte arbejdede. Parret er forlovet og planlægger at blive gift i løbet af 2018.