Slipset blev opdaget blandt lejesoldater

Måske har du siddet og set dig om under en familiefest og er kommet til at tænke over, hvor slipset egentlig stammer fra.

For at finde tilbage til det første, spæde slips rejser vi med lektor i design og bæredygtighed Else Skjold tilbage i tiden til en krig for længe siden, hvor soldater havde slipseforfaderen med i kamp.