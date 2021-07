Slip bagagen og få succes i dit parforhold

Men mange hopper videre til det næste forhold uden at reflektere over, hvad der gik galt. Og uden at arbejde med sig selv.

Når et parforhold slutter, er der næsten altid én eller flere gode grunde til, at man ikke kunne få det til at fungere.

Det er en stor fejl, hvis man ønsker at få en romantisk relation til at vare ved. Sådan lyder det fra to parterapeuter.

Alle slæber nemlig rundt på bagage fra opvæksten og fra tidligere oplevelser, og den følger med over i det nye forhold, hvis man ikke forholder sig til den.

- Det handler om, hvordan man håndterer den, og hvor opmærksom man er på både sin egen og sin partners bagage, siger Anette Buur Bangsgaard, der er autoriseret psykolog og certificeret parterapeut.

Derfor understreger flere parterapeuter, hvor vigtigt det er, at man får snakket med sin nye partner om, hvad der ikke fungerede for en i fortiden.

- Der er mange, der ikke bryder sig om at høre om sin kærestes tidligere forhold, men det er altså virkelig vigtigt at have en åben kommunikation om det, siger Fie Kolding, som er uddannet sexolog og parterapeut.

Hun mener derfor, at man skal se sine tidligere forhold som en generalprøve og på den måde bruge erfaringerne til at forhindre, at de samme negative mønstre gentager sig.

Ifølge Anette Buur Bangsgaard er det vigtigt, at man tør være åben over for sin partner om sine egne livsoplevelser og usikkerheder, så partneren får en bedre forståelse for ens reaktionsmønstre.

- Man skal hjælpe sin partner med at oversætte ens reaktioner, ellers misforstår man hinanden, siger hun.

I løbet af vores opvækst og tidligere relationer med andre har vi måske oplevet, at visse sider af os selv kan være uønskede hos andre mennesker.

- Disse skamfulde sider bliver aktiveret i bestemte situationer, og de gør os utrygge. Og når det sker, aktiveres vores overlevelsesadfærd også, forklarer Anette Buur Bangsgaard.

Typisk overlevelsesadfærd er kæmp-, flygt- eller frys-reaktioner, og det kan manifestere sig på mange forskellige måder - for eksempel at man starter et skænderi, at man undgår sin partner fysisk, eller at man ignorerer sin partner.

- Derfor skal vi forsøge at gøre situationen tryg, så vi ikke automatisk går i overlevelsesmode, siger Anette Buur Bangsgaard.

Men for at man kan gøre det, har man brug for at forstå, hvorfor man føler utryghed i bestemte situationer.

- Man gør det ikke, fordi man er ude på at skændes, men fordi man har brug for forandring, og for at tingene gøres på en anden måde, siger Anette Buur Bangsgaard.

Når man kommer i overlevelsesmode, er der en stor chance for, at ens partner opfatter en som kold, hysterisk eller urimelig, fordi de ikke forstår, hvad der ligger bag.

Og da reaktionsmønstre er utroligt svære at ændre, fordi de ligger så dybt, vil løsningen ofte være, at ens partner i stedet forstår og accepterer, hvorfor man reagerer, som man gør.

- I takt med at vi får mere indblik i os selv og i vores partner, reduceres misforståelserne, og der kommer en højere forståelse for hinanden, siger Anette Buur Bangsgaard.

/ritzau fokus/