Slingrende lastbilchauffør fuskede og kørte uden hvil

Fusk med sit førerkort og kontrolapparat gav en lastbilchauffør mulighed for at køre 13 dage uden hvil, inden han blev standset af politiet i sidste uge.

Henrik Fobian, der er politikommissær hos Tungvognscenter Øst (TCØ) i politikredsen, formoder, at manden har kørt langt over hviletidsgrænsen.

- Vi mistænker, at han har kørt meget lang tid over det, han burde. Han kører og slingrer, og man kan frygte, han har kørt alt for meget, siger Henrik Fobian.

- Normalt slingrer man kun, hvis man sidder og roder med noget i kabinen, eller at man er ved at falde i søvn bag rattet. Det er jo farligt uanset hvad, siger han.

En bilist kontaktede politiet, da vedkommende kørte forbi lastbilen og lagde mærke til, at den slingrede på vejen og flere gange kørte ud over midterlinjen og over i den forkerte vejbane.

Da politiet standsede lastbilchaufføren i Roskilde, kontaktede de TCØ, der kontrollerer lastbilerne og chaufførerne.

De kunne konstatere, at lastbilchaufføren havde haft mulighed for at køre 13 dage uden hvil, da han fuskede med sit kontrolapparat, der holder øje med chaufførens hviletid.

Lastbilchaufføren havde fået et ekstra førerkort, og derfor kunne han skifte sit eget ud i lastbilens kontrolapparat - takografen - når han ramte det tidspunkt, hvor han ifølge loven skal holde pause.

- Man har ét førerkort, som man sætter i takografen. Der har man sine kørsels- og hvileregler. Men chaufføren har fået fat i en anden chaufførs førerkort, som han så sætter i. Så ser det ud som om, der er skiftet chauffør, siger Henrik Fobian.

Chaufføren er sigtet for 13 tilfælde af personelfalsk, fordi han tilegnede sig et ekstra førerkort. Han er også sigtet i yderligere 13 forhold, fordi han fuskede med takografen.

De 13 dages kørsel udløser også 31 overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Det løber samlet op i en bøde på cirka 100.000 kroner til chaufføren. Vognmanden får en bøde på det dobbelte.

Når sagen er færdigefterforsket, overdrages den til anklagemyndigheden, der skal tage stilling til de 13 sigtelser for personelfalsk.

Det er ikke første gang, at politiet fanger en lastbilchauffør, der har byttet ud i førerkortet.

- Det sker indimellem. Vi ser det hen over året. Det er ikke en ukendt måde at snyde på, siger Henrik Fobian.