Slankeplastre lovede i reklame højere stofskifte

Forbrugerombudsmand kalder reklame for slankeplastre, der lover højere stofskifte, vildledende.

Øg dit stofskifte på 30 dage. Sådan lød reklamesloganet på slankeplastre fra onlinevirksomheden Perfect-Body APS.

Men det er vildledende at skrive, at slankeplastre øger stofskiftet, hvis virksomheden ikke kan dokumentere det.

Det skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Og Perfect-Body kunne over for forbrugerombudsmanden ikke dokumentere det, de påstod: nemlig at produktet ville øge ens stofskifte på 30 dage.

Derfor har forbrugerombudsmanden indskærpet over for virksomheden, at den med faktuelle oplysninger skal kunne dokumentere alt, hvad de markedsføre.

- Både producenter og forhandlere skal kunne dokumentere, at et produkt kan det, de lover i deres markedsføring. Det gælder også for kosmetiske produkter. Kan virksomhederne ikke dokumentere påstandene, er det vildledende markedsføring, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nilsen i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden modtog fire klager over markedsføringen på plastrene, der blev solgt på perfect-body.dk.

Virksomheden har fjernet plastrene fra deres onlinebutik.