Slaget om Slagelse slut: S og LA deler borgmesterpost

Liberal Alliance og Socialdemokratiet deler borgmesterposten i Slagelse de næste fire år. John Dyrby Paulsen (S) er borgmester de første to år.

- Lad os nu se, hvordan det går om to år, siger John Dyrby Paulsen til flere medier.

Partierne i Slagelse har forhandlet om borgmesterposten siden kommunalvalget 21. november.

Slagelse var den sidste af landets 98 kommuner, som manglede at udpege en borgmester efter valget i sidste uge.

En betingelse for borgmesterkabalen er, at Dansk Folkepartis Ann Sibbern tilbydes posten som viceborgmester.

Det er S, LA, SF og Enhedslisten, som er blevet enige om aftalen, der afslutter borgmesterballaden i Slagelse. Parterne er enige om at forfølge et bredere samarbejde. Blandt andet derfor tilbydes DF viceborgmesterposten.

Det er dog udelukkende S og LA, som er enige om delingen af borgmesterposten.

- Vi inviterer alle andre partier til at være med i en bred konstituering, siger John Dyrby Paulsen.

Slagelses borgmesterkamp tiltrak opmærksomhed allerede på valgnatten. Her sagde John Dyrby Paulsen, at han var byens nye borgmester. Det viste sig dog, at der ikke var tilstrækkelig opbakning til hans kandidatur.

Siden har partierne forhandlet om borgmesterposten. Men det har ikke været muligt at finde flertal for hverken Venstres eller Socialdemokratiets kandidat.

Onsdag valgte Venstres nuværende borgmester, Stén Knuth, at forsøge at samle flertal bag en kandidat fra et andet parti.

Det skete, da han "på vegne af Radikale, Dansk Folkeparti og Venstre" valgte at pege på Ann Sibbern som ny borgmester.

Byrådspolitikerne i Slagelse skal fredag holde deres konstituerende møde, hvor borgmesteren vælges formelt.

Villum Christensen har været en central spiller i sagen lige siden valgnatten.

Både rød blok med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og blå blok med Venstre, De Radikale og DF kan kun tælle til 15 mandater. Dermed har Villum Christensens ene mandat været afgørende.

Villum Christensen har forhandlet med begge blokke. Han ville dog ikke pege på Stén Knuth som borgmester, og han ville ikke være det afgørende mandat i en rød konstituering.

Men nu er der åbenbart fundet et kompromis. Og Villum Christensen er sikker på, at han er borgmester om to år, hvis han vil.

- Fuldstændig sikker. Ellers hører alting jo op, siger Villum Christensen.