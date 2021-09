Skyer afløses senere på ugen af sol og sommerlig varme

Men senere på ugen vender det mere sommerlige vejr tilbage. Her vil der være gode chancer for sol, og lokalt kan temperaturen nå op på 25 grader.

I de kommende dage trækker skyer ind over Danmark fra vest, og der kan komme lidt regn hist og her.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Zhang tidligt mandag morgen.

- Man kan egentlig dele den kommende uge i to, for hvis vi kigger på mandag, tirsdag og onsdag, så ser det ud som om, at vejret kan drille med nogle skyer i løbet af dagen. Der vil dog også komme lidt eller nogen sol ind i mellem, siger hun.

Dagtemperaturerne i den første halvdel af ugen vil ifølge Mette Zhang ligge på mellem 16 og 22 grader.

- Så det er ikke koldt for årstiden, men omvendt er det heller ikke særligt sommerligt, siger hun.

Natten til tirsdag kan der desuden komme tåge en del steder i landet. Den letter dog i løbet af morgenen og formiddagen.

Ifølge DMI er tåge og dis skyer, der berører jordoverfladen.

Hvis sigtbarheden er mindre end 1000 meter, kaldes det tåge. Ellers taler man om dis.

Når det er tæt tåge, er sigtbarheden under 100 meter.

Kigger man frem mod torsdag og fredag, ser det ud til at blive nogle pæne og ret solrige dage, selv om der først på dagen godt kan være lidt skyer eller tåge.

- Bonus ved solen er jo, at så får vi også nogle pæne temperaturer, siger Mette Zhang.

Hun forudser derfor, at temperaturerne torsdag og fredag vil nå op på mellem 18 og 23 grader.

- Stedvis kan vi komme op på de 25 grader og altså få det, vi kalder en meteorologisk sommerdag, siger hun.

Det vil især være i Vestjylland og på det vestlige Sjælland, at der er chance for at nå op på 25 grader.

- Det vil altså være ved de vestvendte kyster, det bliver varmest, siger Mette Zhang.