Skulderklap for at hjælpe børn ind i fællesskab

Siden 2002 har foreningens 200 frivillige støttet socialt udsatte børn og unge til at blive en del af et fællesskab.

Når det kniber for mor og far med at betale kontingentet eller købe nye fodboldstøvler, så er der hjælp at hente hos Broen Danmark.

Det kan være i en idrætsforening, en musikskole eller en spejderklub.

For den indsats modtager Broen onsdag Tine Bryld Prisen 2020, som uddeles i samarbejde med TrygFonden, Plan-B og DR.

Formand for prisen Gunvor Wibroe roser i sin tale foreningen for at være en "hånd i ryggen" på udsatte og marginaliserede børn og unge.

- I gør et enestående arbejde. I bygger broer mellem børn. Og I insisterer på, at alle, uanset hvor man er født, eller hvem man er født af, har ret til at være en del af stærke fællesskaber, siger hun ifølge en pressemeddelelse.

Foreningen modtager 250.000 kroner og en unik statuette.

Yderligere vil Tine Bryld Prisen støtte Broen med op til 250.000 kroner til et nyt projekt eller udviklingstiltag.

Broen Danmark består af 31 lokalafdelinger, som sammen med lærere og pædagoger i kommunerne finder frem til de børn, som godt kunne tænke sig at være en del af et aktivt fritidsliv, men som ikke har mulighed for det.

Det kan være af økonomiske eller sociale årsager.

Ud over at yde økonomisk hjælp støtter foreningen børnene i at tro på sig selv og få en succesoplevelse i deres nye fællesskab. Det sker ofte på en måde, så hverken træneren, spejderlederen eller de andre børn ved det.

At der er brug for indsatsen, viser en undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut. Ifølge den dyrker kun hver tredje socialt udsatte barn idræt i en forening. For øvrige børn gælder det hver anden.

Tine Bryld Prisen er indstiftet til minde om debattør, forfatter og socialrådgiver Tine Bryld. Hun var i en periode ansat i Mødrehjælpen, og senere arbejdede hun blandt andet som socialrådgiver på Christiania.

Blandt børn og unge var hun kendt som vært på radioprogrammet Tværs, hvor hun gennem flere end 30 år gav gode råd til lyttere, der ringede ind.

Tine Bryld døde i 2011.

To år senere blev prisen uddelt for første gang.