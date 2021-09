Skuffet borgmester om Kærshovedgård: Vi må få det bedste ud af det

Selv om det er skuffende, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) først nu kommer videre med den lovede hjælp til borgerne omkring Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, må lokalsamfundet forsøge at få det bedste ud af dialogen.

Sådan lyder det fra Ikast-Brandes borgmester, Ib Lauritsen (V), umiddelbart efter et møde med ministeren mandag.

Mattias Tesfaye lovede i maj "snarest muligt" at give lokalsamfundet en hjælpende hånd.

- Virkeligheden er jo, at det center sandsynligvis ser ud, som det gør, og at der ikke er nogen, der har modet og viljen til at lave det om, siger borgmesteren:

- Det stiller lokalsamfundet i den situation, at det skal få det bedst mulige ud af det, når der nu bor 250 mennesker på Kærshovedgård.

Borgmesteren skjuler ikke sin skuffelse over, at regeringen ikke er lykkedes med at finde et nyt center til de dømte kriminelle og de beboere, der er på såkaldt tålt ophold.

Og efter mødet regner han heller ikke med, at løsningen kommer i nærmeste fremtid.

- For mig ville det være det rigtige, at man ikke havde tre forskellige grupper på centeret. Men den løsning ser jeg ikke komme, og jeg kan heller ikke få ministeren til at sige, at man stadig arbejder med den. Så derfor ser jeg det som værende meget langt ude i horisonten, siger Ib Lauritsen.

Mattias Tesfaye skal under sit besøg på Kærshovedgård tale med blandt andre naboer til centeret. Og det er positivt, at ministeren har den tilgang, mener borgmesteren.

- Han ønsker at tale med naboer og de lokale erhvervsdrivende i Bording. Det bakker jeg op om, for det er dem, der ved, hvor skoen trykker, og hvad der kan gøres, lyder det fra Ib Lauritzen (V), borgmester i Ikast-Brande.

900 lokale borgere og erhvervsdrivende har skrevet under på en række forslag, som de ønsker, at regeringen fører ud i livet.

Blandt andet ønsker de mere videoovervågning i butikker, ved stationen og ved de naboer til udrejsecenteret, der ønsker det.