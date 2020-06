Skuffede børnefamiliers sommerfuglelarver stoppes i tolden

Fødevarestyrelsen har de seneste uger fået flere end 200 henvendelser fra frustrerede danskere, der mangler de sommerfuglelarver, de har bestilt.

Forklaringen er, at larverne er blevet standset i tolden.

De lever nemlig ikke op til de krav, der stilles ved indførsel af levende dyr.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Larverne bliver stoppet i tolden, fordi der ikke er de nødvendige importpapirer på dem.

Mange af henvendelserne kommer fra børnefamilier og sommerfugleentusiaster.

Interessen hos sommerfuglekøberne ligger i at passe på de små larver og gøre dem flyveklar og beskue den proces fra nærmeste hold, oplyser Fødevarestyrelsen.

En sommerfugl gennemgår nemlig fire meget forskellige stadier i sit liv.

Først et, hvor den er et æg, så bliver den til en larve, dernæst bliver den til en puppe, og til sidst kan den fuldt voksne sommerfugl brede sine vinger.

Men man skal sikre sig, at larverne bliver sendt af en virksomhed med godkendt certifikat.

- Der er endnu ingen udenlandsk eksportvirksomhed, der har fået deres nationale veterinærmyndighed til at udarbejde det obligatoriske certifikat for sommerfuglelarver, og sendt det til godkendelse hos Fødevarestyrelsen.

- Derfor kan grænsebommen ikke gå op for de små larver, siger Tim Petersen, der er dyrlæge og sektionsleder i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Opfordringen fra Fødevarestyrelsen lyder på, at sommerfugleinteresserede danskere sætter sig grundigt ind i reglerne, før de bestiller sommerfuglelarver.

De små insekter bliver sjældnere i den danske natur.

Flere sommerfuglearter er i fare for at uddø. Det skyldes blandt andet, at der bruges for meget sprøjtegift og gødning.