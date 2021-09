Skuespilsucces blev afløst af totalt kaos

De seneste år har i den grad været turbulente for tv-stjernen, der blandt andet har været sigtet for vold, indlagt med depression og i behandling for en overdosis.

Der virker dog til at være kommet styr på tingene igen for Heather Locklear, der lørdag 25. september kan fejre sin 60-års fødselsdag.

Ifølge flere medier, blandt andet Fox News og The Sun, har hun været ædru siden foråret 2019.

Og snart vender Locklear tilbage til fjernsynet, hvor hun har hovedrollen i en ny Lifetime-film, der hedder "Don't Sweat The Small Stuff". Lifetime er et amerikansk tv-netværk.

Nedturen for Heather Locklear begyndte efter skilsmissen fra hendes anden mand i 2008. Her blev hun behandlet for en depression.

I årene efter fulgte nogle voldelige sammenstød med en kæreste, ligesom hun i 2018 blev indlagt efter en overdosis. Efter 30 dages behandling kom hun efter eget udsagn hurtigt i bedring.

For Heather Locklears mange trofaste fans har de seneste års nedtur dog ikke overskygget hendes mange succesår.

Begyndelsen på den hæsblæsende karriere i showbiz kom med tv-rollen som Sammy Jo Carrington i 80'er-hitserien "Dollars". Den rolle gjorde hende hurtigt kendt over hele verden.

Siden fulgte en lang række roller i andre populære tv-serier. Blandt andet "Melrose Place" fra 1990'erne, der gav Heather Locklear fire Golden Globe-nomineringer.

Heather Locklear har datteren Ava med sin eksmand, rockmusikeren Richie Sambora.

I dag er Heather Locklear forlovet med entreprenøren Chris Heisser. De to var faktisk kærester, da de gik i High School, men brød forbindelsen efter deres eksamen.

Efter over 40 år blev de to genforenet. Forholdet har dog indtil for nylig også været præget af op- og nedture. Blandt andet blev politiet tilkaldt til Locklears hjem i 2018 efter et voldeligt optrin mellem de to.