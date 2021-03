Skuespillerinden der vil helt ind i sindet

Som ung var hun sammen med en gruppe handicappede en del af teatergruppen Aarhus Krykensemble, hvor hun spillede en cirkusdirektør, der viste handicappede frem bag et tæppe.

Og når hun i dag taler om den traktorulykke, som i 2014 var ved at koste hende livet under indspilningerne til "Far til fires vilde ferie", bemærker hun, at det var heldigt, at hun ikke skulle dø på en Far til fire-film.

Humor har altid pulset i årerne hos skuespiller Bodil Jørgensen, som 3. marts fylder 60 år.

- Jeg synes, det allersjoveste ved at bruge humoren, er det tragikomiske. Vi ved alle sammen godt, at vi skal dø til sidst. Men det er som om, at tiden står stille, når man griner eller græder sammen.

- Det er det, vi kan som mennesker. Vi kan dele nogle lidt større øjeblikke, som jeg gerne vil være med til at lave, siger hun.

Bodil Jørgensen er uddannet fra Statens Teaterskole i 1990 og har i tre årtier spillet en lang række roller på film, teater og tv.

Selv fremhæver hun rollen som Karen i Lars von Triers dogmefilm "Idioterne" som et af karrierens højdepunkter.

Derudover fremhæver hun årene som fastansat på Det Kongelige Teater samt rollen som fru Andersen i TV2's "Badehotellet" og den mystiske mormor i DR's julekalender "Julefeber" fra 2020.

Og så selvfølgelig Rytteriet, hvor hun sammen med kollegerne Rasmus Botoft og Martin Buch har nydt at provokere og se det sjove i det frygtelige.

- Det er, som Rasmus Botoft siger: "Vi skal helt ind i sindet." Hvis man skal vække noget i publikum eller få dem til at se et andet sted hen, så skal man røre dem. Og sparke til noget. Man behøver ikke at sparke dem i leveren eller i skridtet, men der skal noget til.

Blandt livets svære perioder nævner Bodil Jørgensen ulykken i 2014, hvor hun faldt ned fra en traktor og efterfølgende blev ramt af den under indspilningen af "Far til fires vilde ferie".

Hun brækkede adskillige ribben, begge lunger klappede sammen, og hun lå efterfølgende i koma i flere dage.

- Den ulykke havde jeg gerne været foruden, men jeg var så heldig, at jeg overlevede, og jeg er helt mobil i dag.

- Det havde været en lidt ærgerlig dødsårsag. Altså, død på en Far til fire-film? Det er da et træls endeligt, siger hun.

Privat er Bodil Jørgensen gift med filmfotograf Morten Søborg og har tre børn.