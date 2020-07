Skuespillerinde med en englestemme

Som 19-årig fik hun sin debut i musicalen "Cats" i Hamburg og senere i West End i London. Senere spillede hun rollen som "Cosette" i "Les Misérables" på Odense Teater og Østre Gasværk i København.

Samtidig har Fribo stået på flere scener verden over, da hun spillede over for den Golden Globe-nominerede Hollywood-stjerne John Malkovich i teaterstykket "The Infernal Comedy - Confessions of a Serial Killer" fra 2010 til 2011.

- Et af højdepunkterne i min karriere har helt klart været at spille sammen med ham.

- Det var virkelig et samarbejde hver eneste aften. Det var ikke sådan noget med, 'nå, men han er stjernen, og vi andre er bare vandbærere', siger hun.

Herhjemme har hun blandt andet medvirket i musicalen "Love Never Dies", som er efterfølgeren til kæmpesuccesen "Phantom of the Opera".

"Love Never Dies" solgte over 100.000 billetter og fik også anmelderne til at gå begejstrede hjem.

For Louise Fribo er der heller ikke nogen forskel på, om hun står på en scene i Roskilde eller i New York.

- Det er materialet, man står med, der er det vigtigste, siger hun.

Dog har hun oplevet forskellige reaktioner hos publikum.

- Danskerne er ikke de største til at råbe hurra. De tramper eksempelvis mere i gulvet eller klapper i takt. Hvis du kommer ned til syden, er der folk der vifter, råber og er glade, siger hun.

Louise Fribo har planlagt nogle projekter ude i fremtiden - blandt andet i Østrig. Men hun kan ikke sige meget om det lige lige nu, da alt er blevet "byttet rundt" på grund af corona, fortæller hun.

Hun har planlagt at fejre sin fødselsdag den 10. juli, hvor hun har inviteret venner, familie og kolleger til åbent hus i sit sommerhus.