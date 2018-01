Skuespillerformand: Manifest fastholder et momentum

Katja Holm, skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund, er en af dem, som har skrevet under.

Flere end tusind kvinder og mænd i den danske film- og scenekunstbranche har underskrevet et manifest, som er et opgør med sexisme, krænkelser og overgreb i branchen.

Hun kalder manifestet for "et fremragende initiativ".

- Det er et vigtigt manifest. Jeg kan bakke op om alt, hvad der står.

- Jeg er selv skuespiller, men jeg er også formand. Jeg er både en del af branchen og en af dem, som skal være med til at tackle det her problem i organisationen fremover, fortæller formanden om grunden til, at hun har valgt at skrive under.

I manifestet lyder det, at underskriverne ønsker en "ny kultur med nultolerance over for sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche".

Desuden ønsker de et opgør med "tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer, der ligger til grund for den".

Manifestet er ifølge Katja Holm en slags "kollektiv fastholdelse" af, at det skal være slut, og at der skal arbejdes på at få det til at ske.

- Det er også en fastholdelse af et momentum. Så det ikke bare bliver, at nogle organisationer gør noget velmenende i øjeblikket, men at der bliver skabt nogle langsigtede løsninger.

- Det her er ikke overstået til marts eller april. Der skal skabes nogle holdbare løsninger. Og vi støtter alle sammen, at der skal være et sundt arbejdsmiljø, siger hun.

Formanden fortæller, at arbejdet med, hvordan der bliver skabt ændringer i branchen allerede er i gang.

I næste uge holder organisationer i film-, tv- og teaterbranchen et møde, hvor det samme emne er på dagsordenen.

Manifestet er en reaktion på mere end 500 vidnesbyrd om sexisme, sexchikane og seksuelle overgreb. De er blevet delt i en hemmelig Facebook-gruppe for kvinder i den danske film- og scenekunstbranche.

I december blev 100 af vidnesbyrdene offentliggjort i forbindelse med en oplæsning på Edison Teatret.