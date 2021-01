Skuespilleren fra de populære tv-dramaer

Skuespiller Anders Juul har efterhånden bevist, at han kan spille alt fra efterforsker til arkitekt og forfatter.

Her spiller Juul efterforsker, og i serien følger seerne opklaringen af drabet på den svenske journalist Kim Wall, der blev dræbt af Peter Madsen i hans ubåd.

Men det er også i den knap så dystre genre, man har kunnet spotte skuespilleren, som fylder 40 den 14. januar.

Det gælder i eksempelvis tv-serier som "Lykke", "Borgen" og ikke mindst TV2's seermagnet "Badehotellet".

Her tjekkede han ind i sæson to som arkitekten Max Berggren, der senere bliver gift med en af hovedpersonerne, Amanda.

Men siden sæson seks løb over skærmen for to år siden, har det været uden Max Berggren.

Men tv-dramaet slap skuespilleren bag arkitekten ikke.

For i efteråret 2019 medvirkede Juul i DR1's store søndagsdrama "Fred til lands".

Her lærte seerne ham at kende som forfatteren Martin, hvis bror mister sin søn, som bliver kørt ned af lokalsamfundets psykopat Mike.

Det er ikke kun bag tv-skærmen, Anders Juul har udfoldet sit talent for skuespillet.

Som den eneste skuespiller har han medvirket i teaterstykket "Jeg løber".

Det er baseret på Politiken-journalist Anders Legarth Schmidts tanker om at miste sin datter til kræft, og hvordan han begynder at løbe og ikke kan stoppe igen.

På scenen var kun Anders Juul på et løbebånd, som han løb omkring 10 kilometer på under hver forestilling.

Men det var ikke den ellers meget fysisk krævende del, som var hårdest for skuespilleren.

- Stykket rammer lige ind i det, jeg er allermest bange for i hele verden - nemlig at der skal ske mine to piger noget.

- Og det her er altså ikke en opfundet historie, det er sket i virkeligheden. Personerne i fortællingen findes. Det giver en helt særlig fornemmelse, sagde Juul i et interview med DR i 2018.

Om en måneds tid har "Jeg løber" repremiere 18. februar, hvor Anders Juul vender tilbage i rollen, oplyser Det Kongelige Teaters presseafdeling.

Stykkets dramatiker er Line Mørkeby, som Anders Juul danner par med.

Sammen har de to døtre.