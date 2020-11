Skuespiller der går til kamp for klimaet

Mange husker ham nok for rollen som Jack McCoy i den amerikanske krimiserie "Law and Order". Serien var han med i fra 1994, indtil den nåede sin afslutning i 2010.

Sam Waterston har vist, at han kan spille alt fra en prisvindende journalist til sydstatsadvokat og Jay Gatsbys nabo i klassikeren "The Great Gatsby".

Rollen som den autentiske Pulitzer-vindende journalist Sydney Schanberg indtog han i det biografiske 80'er-drama "The Killing Fields" om det blodige Khmer Rouge-regime i Cambodia.

Rollen gav ham både en Oscar- og Golden Globe-nominering.

Mens det - hvad en Oscar angår - er blevet ved nomineringen, kunne Waterston, som fylder 80 den 15. november, i 1993 gå hjem med en Golden Globe-statuette.

Denne gang var det for hans optræden som sydstatsadvokaten Forrest Bedford i tv-serien "I'll Fly Away".

Men det er ikke kun skuespillet, Sam Waterston har vist interesse for.

Han her nemlig deltaget i flere klimademonstrationer, hvor han er blevet anholdt to gange.

Senest i januar i år blev han med strips om håndleddene ført væk fra en demonstration, som var ledet af skuespillerikonet Jane Fonda.

Hun og Waterston spiller sammen i Netflix-serien "Grace and Frankie".

Serien har for Waterston budt på en rolle inden for komediegenren, som adskiller sig fra mange af de alvorlige roller, han har haft i eksempelvis "The Killing Fields" og "Law and Order".

I det berømte amerikanske talkshow "The Ellen Show" har han i den forbindelse sagt, at det ligefrem er en lettelse - både at medvirke i en komedie og at "være i stand til at grine og have det sjovt".

- Er vi ikke alle virkelig heldige med overhovedet at arbejde og arbejde med hinanden?, sagde han til tre af sine medspillere, som også var med i talkshowet.

Privat er Sam Waterston gift med Lynn Louise Woodruff, som han har tre børn med. Derudover har han en søn med sin tidligere kone, Barbara Rutledge Johns.