Skuespiller Lily Weiding blev 96 år. Gennem årene modtog hun flere priser, blandt andet fik hun i 1999 en Reumert for præstationen i "Aske til aske - støv til støv" på Husets Teater. (Arkivfoto).

Skuespiller Lily Weiding er død - 96 år gammel

Gennem karrieren som skuespiller var Lily Weiding oftest at finde på teaterscenen, hvor hun debuterede i 1942.

Skuespilleren Lily Weiding er død. Det skriver Politiken onsdag.

Hun blev 96 år gammel.

Skuespilleren gjorde sig primært på teaterscenen, hvor hun igennem årene havde flere store roller. Men Lily Weiding havde også roller på tv og i film.

I 1986 havde hun en af de bærende roller i DR's tv-julekalender "Jul på Slottet", der siden er genudsendt flere gange. Her spillede hun over for kongen i skikkelse af sin mand, Morten Grunwald, der døde i slutningen af 2018.

Grunwald var særligt kendt for sin rolle som Benny i filmene om Olsen-banden.

Lily Weiding debuterede som skuespiller i 1942 som Emily i stykket "Vor By" på Frederiksberg Teater.

Året efter blev hun optaget på Det Kongelige Teaters elevskole, og det var på nationalscenen, at hun siden fik flere store roller.

Men hun var også været engageret på Odense Teater, Husets Teater, Betty Nansen Teatret og Bristol Teatret.

Hun har selv fortalt, at hendes yndlingsrolle var Rosalinde i Shakespeares "Som man behager", som hun spillede først på Odense Teater og siden på Det Kongelige Teater.

Gennem årene modtog Lily Weiding flere priser, blandt andet fik hun i 1999 en Reumert for præstationen i "Aske til aske - støv til støv" på Husets Teater.

Roser fra anmelderne har der også været mange af.

Som da anmelder på Politiken Ebbe Mørk beskrev hende som "Altid prima, aldrig donna" med tilføjelsen "en stor skuespiller, der bevidst har styret uden om en primadonnastatus i sin sikre balance mellem stor kunst og ærligt arbejde".

Lily Weiding oplevede mange sorger i sit liv. Hun mistede i en tidlig alder sine tre brødre til sygdom, og hendes tre ægtemænd gik også bort før hende.

Den første, Siegfried Johansen, tog sit eget liv, den anden, skuespiller Mogens With, fik et pludseligt hjertestop, og den seneste, Morten Grunwald, døde i november 2018 af kræft.

De to traf hinanden på Det Kongelige Teater, boede sammen fra 1965 og blev gift i 1980 i New York.

Efter hans død fortalte Lily Weiding i et interview med Politiken, at al den død, hun har været omgivet af, fik hende til at leve livet, som om der ikke er noget bagefter.

- Man kommer ikke op nogen steder eller hen nogen steder. Vi er kun her lige nu sammen med de mennesker, vi møder. Og mere magi behøver man faktisk ikke.

Lily Weiding fik tre døtre. De to ældste, Xenia og Julie, fik hun i sit andet ægteskab med skuespiller Mogens Wieth, og den yngste, Tanja, fik hun med Morten Grunwald.