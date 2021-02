Skuespil hjalp hende med at bearbejde sorg

- At min mor døde, da jeg skulle blive voksen som 17-årig, deri ligger det altdefinerende, tror jeg.

Det har været "altdefinerende" for skuespiller Camilla Bendix, at hun mistede sin mor, da hun var 17 år gammel.

- Dem, jeg skulle spejle mig i, dem, jeg skule læne mig op ad, dem, jeg skulle råbe til og ad, dem kom der ingen svar fra, har hun tidligere fortalt til Femina.

Året efter tabet af sin mor kom hun ind på Skuespillerskolen i Aarhus i første forsøg. Det medførte meget bearbejdelse af sorgen over tabet.

Lørdag den 20. februar fylder Camilla Bendix 50 år.

Det medbragte meget gråd i undervisningen, at hun begyndte på Skuespillerskolen så kort efter morens dødsfald.

- Det blev fire år med åbent ind til alt det sorte. Jeg tror, jeg startede hver dramatiktime - i hvert fald de første to år - med at græde i fem minutter.

- Men jeg følte mig som en del af et hold, der bar mig, og jeg havde nogle dygtige lærere, der heller ikke var bange for, at jeg græd i hver time, sagde hun til Femina sidste år.

Siden hun var blot fire år gammel, har hun vidst, at hun ville være skuespiller. Debuten fik hun som femårig.

Og med over 25 år i branchen kunne man tænke, at enkelte ville være mættet.

Men ikke Camilla Bendix.

Hun har holdt af det alle årene. Selv om ikke alle job og opgaver har været lige sjove, har hun elsket faget.

Hun har medvirket i en lang række tv-serier, film og forestillinger.

Blandt andet har hun medvirket i "Rejseholdet", "Nikolaj og Julie" og i flere julekalendere. Herunder "Jesus og Josefine" og "Ludvig og Julemanden".

Hun har også deltaget i TV2-programmet "Vild med dans".

I dag bor hun på Amager med sin mand og to sønner, Louis og Thomas.

Og familien har en stor betydning for Bendix. Hun har sagt, at det er med dem, hun "ikke kunne have det bedre".