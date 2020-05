Skud mod bil i København: To set løbe fra stedet

- En borger på Hanstholmvej anmelder klokken 01.26 natten til søndag at have hørt noget, der minder om skud. Det var seks til otte høje brag, siger han.

Politiet har blandt andet fundet afskudte hylstre på stedet. Hvor mange, der er fundet, vil efterforskningslederen ikke ud med, men der er tale om "noget mere" end de otte skud, som vidnet hørte, oplyser Kenneth Jensen.

Hvilke mulige beviser politiet ellers fandt på stedet, vil han heller ikke afsløre.

En bil, der stod parkeret på vejen har fået knust sideruder. Det er dog ikke politiets opfattelse, at den bil har noget med sagen at gøre.

Dog så vidnet, at to personer i mørkt tøj løb fra stedet, og at der blev affyret skud mod en anden bil, der kørte fra området.

Vidnet nåede ikke at få øje på registreringsnummeret og lagde ikke mærke til hverken bilens størrelse eller bilmærke. Det var dog en mørk bil, og bagruden er formentlig knust, da politiet har fundet glasskår på stedet.

- Og om det er en person eller begge personer, der har skudt, det ved vi ikke endnu. Ingen er umiddelbart ramt.

- Vi er færdige med vores undersøgelser på stedet, og nu er efterforskere ude for at samle overvågning ind, lave forhør og finde mulige vidner til episoden i nat, siger efterforskningslederen kort efter klokken 09 søndag formiddag.

Politiet ved endnu ikke, hvad motivet til skudepisoden skulle være. Tidligere har politiet rykket ud i Vanløse til opgør blandt grupper, men den centrale efterforskningsleder kan ikke sige, om det er tilfældet i denne sag.

- På nuværende må vi sige, at vi er på bar bund.

- Vi håber, at der blandt overvågning eller de spor, vi har sikret, er noget, der kan hjælpe os på vej. Hvis vidner måtte have set eller hørt noget er de også mere end velkomne til at ringe på 114, siger han.