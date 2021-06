Skrottet udrejsecenter samlede blå blok

Under onsdagens afslutningsdebat i Folketinget kunne en række borgerlige partier dog godt finde et fælles tema.

Politiske iagttagere har længe efterlyst et fælles projekt blandt de borgerlige partier. Ja, selv internt i blå blok har man ledt efter et fælles projekt efter valgnederlaget i 2019.

Og det var ikke at spørge ind til regeringens varslede reformprogram, som statsminister Mette Frederiksen (S) kom ind på i sin tale, og som over ti år skal gøre Danmark rigere, dygtigere og grønnere.

Både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti hakkede løs på regeringen for dens skrottede planer om et nyt udrejsecenter på Langeland. Her skulle 130 udviste, kriminelle udlændinge have fået ny adresse.

Men disse er forsat placeret i Udrejsecenter Kærshovedgård uden for Bording i Midtjylland.

- Når regeringen siger, at udrejsecenteret må blive, hvor det er, er det jo et løftebrud, sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Et nyt udrejsecenter skal være med til at løse den utryghed, som naboerne til Kærshovedgård længe har oplevet på grund af kriminalitet.

Lige nu er det uklart, om der kommer et nyt forslag til placering i år. Eller bare i den indeværende valgperiode.

Rød blok varslede et nyt udrejsecenter efter folketingsvalget i 2019, hvor man fik flertallet. Det skulle erstatte blå bloks planer om et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Mette Frederiksen nævnte ikke Langeland med et eneste ord i sin tale ved afslutningsdebatten. Hun har tidligere henvist til, at blå blok og støttepartiet SF bragte regeringen i mindretal i forhold til placeringen.

Det forsvar gentog politisk ordfører Jesper Petersen (S) onsdag. Han kaldte Langeland "den mindst ringe løsning". Han sagde også, at regeringen ikke bare vil tromle hen over et flertal i Folketinget. Regeringen er ikke egenrådig, var meldingen.

Det skabte latter i Folketingssalen. Altså blandt de borgerlige partier. Her har man længe under coronakrisen beskyldt regeringen for netop at være egenrådig og magtfuldkommen.

Jakob Ellemann-Jensen konstaterede - ironisk - at det selvfølgelig er helt utænkeligt, at regeringen er egenrådig og ikke lytter til andre. Og så kom der latter igen.

I en pause fra debatten kommenterede Mette Frederiksen sagen.

- Regeringen har fremlagt sit forslag. Og Folketinget valgte så at bebude et beslutningsforslag, der ville bringe regeringen i mindretal.

- Uagtet hvad der måtte siges om regeringen, så har vi ikke en interesse i ikke at være i samklang med et flertal i Folketinget, sagde hun.

Det er dog et faktum, at regeringen, hvis den ønskede det, kunne have trumfet Langeland-beslutningen igennem. Regeringen behøver nemlig ikke et flertal for at placere et nyt udrejsecenter.

Men regeringen må holde sit løfte. Det mente De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

- De borgerlige partier har nul ansvar for det her, sagde Pape.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl mener, at regeringen må tilbage i arbejdstøjet.

- Det er som om, at regeringen ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, når man vælger at placere et udrejsecenter på Langeland.

- Derfor bør regeringen trække i arbejdstøjet og lade være med at spille fornærmet over, at Folketinget ikke vil være med til udrejsecenteret på Langeland, og holde de løfter, man har givet borgerne i Midtjylland, sagde han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er den ansvarlige fagminister på området.

Den 19. maj annoncerede Tesfaye planen med Langeland. Den 25. maj skrottede han den igen.