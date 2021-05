Skrottede vacciner mod corona bliver frivillige og gratis

Det er et flertal i Folketinget nået til enighed om efter et møde mandag.

Borgerne får mulighed for at vælge, om de vil have en vaccine fra enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson, selv om de er taget ud af det officielle vaccinationsprogram.

Det betyder, at borgere selv får mulighed for at vælge en vaccine, der indgår i vaccinationsprogrammet, eller en, der ikke gør.

De to omtalte vacciner er ikke en del af programmet, fordi der er en meget lille risiko for blodpropper for nogle befolkningsgrupper. I øjeblikket indgår vaccinerne fra Pfizer og Moderna i det officielle program.

Forventningen er, at man kan begynde den frivillige ordning i maj, oplyser sundhedsordførere efter mandagens møde.

- Vi er enige om at lave en tilvalgsmodel, som de nu vil arbejde på, så man kan tilvælge en vaccine, som ikke indgår i vaccinationsprogrammet, siger Liselott Blixt (DF).

- Vi skal tage det stille og roligt. Der er ikke noget, der skal forhastes igennem. Ingen skal føle sig presset. Det skal være en frivillig model for dem, der gerne vil, siger hun.

Det vil blive gratis for dem, der ønsker en vaccine, som ikke indgår i det officielle vaccinationsprogram.

Mandag blev det officielt, at vaccinen fra Johnson & Johnson ikke bliver ikke del af det danske vaccinationsprogram.

Det betyder, at de sidste, der ønsker at blive vaccineret, vil blive det op til en måned senere end hidtil planlagt. Det er midt i august.

De Konservative afviser, at det er en overreaktion at hive vaccinen ud af det officielle vaccinationsprogram.

- Når man har et vaccinationsprogram, skal man også have befolkningen med. Høj tillid i befolkningen er også væsentlig for et vaccinationsprogram, siger sundhedsordfører Per Larsen (K).

Han er dog selv åben for et stik med vaccinen fra Johnson & Johnson, som modsat andre kun kræver ét stik.

- De bivirkninger, vi hører om, er en ud af en halv million, det er en meget begrænset risiko. Så jeg synes ikke, at der er noget til hinder for, at man bliver vaccineret med en vaccine fra Johnson & Johnson, siger Per Larsen.