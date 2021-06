Skrottede vacciner kan komme tilbage i plan

De kan dog tilvælges gennem en frivillig ordning.

Men nu har regeringen bedt Sundhedsstyrelsen lave en ny vurdering af vaccinerne. Det skyldes nye data især om Johnson & Johnson-vaccinen, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Beslutningen om at hive Johnson & Johnson ud af vores vaccinationsprogram blev truffet for en måned siden på nogle foreløbige data.

- Siden da er der blevet vaccineret mange mennesker globalt med den vaccine, så man har meget mere data nu og viden om de her bivirkninger, siger han til TV2.

Vaccinerne blev droppet på grund af få tilfælde af sjældne blodpropper hos vaccinerede.

Da Danmark valgte at skrotte vaccinerne, skyldtes det blandt andet, at der var god kontrol med epidemien.

Nu skal brugen genovervejes, men smitten har ikke ændret sig synderligt.

Det vurderer Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet.

- Der er ikke noget, der har ændret sig i smittebilledet i Danmark i perioden. Der har vi ligget nogenlunde stabilt med antallet af smittede, vurderer han.

Ønsket om en revurdering skyldes også, at vaccinationsplanen er blevet udskudt igen - denne gang med to uger, da der ventes færre doser af Moderna-vaccinen. En vaccine fra CureVac er heller ikke som ventet godkendt til brug endnu.

Overlæge Anne-Mette Hvas fra Aarhus Universitetshospital, der arbejder med blødninger og blodpropper til daglig, mener, man kunne genoverveje beslutningen, hvis epidemien tog fart.

Men argumentet om yderligere to ugers forsinkelse af vaccinationsprogrammet er "tyndt", mener hun.

- Jeg synes ikke, situationen er, så man skal overveje at genoptage dem, fordi vi stadig har epidemien så godt under kontrol og trods alt er så langt i vaccinationsprogrammet, siger hun.

Det giver i hendes optik altid god mening at se på, hvad der er kommet af ny viden. Hun mener dog ikke, der er noget i situationen i Danmark, som tilskriver, at vaccinerne skal tilbage i vaccinationsprogrammet.

Venstre er overrasket over, at regeringen har opfordret myndighederne til at genoverveje beslutningen. Men sundhedsordfører Martin Geertsen er tilfreds med, at myndighederne kan se på det igen efter nye data.

Dansk Folkeparti ønsker ikke at revurdere beslutningen.

- Det virker lidt dumt rent ud sagt at begynde at ændre det her. Lad nu være med den her zig-zag-kurs, hold nu fast i stedet for.

- Jeg mener, det ligger godt, som det er nu. Og at vi skal have tillid til myndighedernes vurderinger, siger partiet sundhedsordfører, Liselott Blixt, til TV2.

Mandag oplevede Practio, der står for at vaccinere gennem den frivillige ordning, en markant stigning i efterspørgslen efter et stik.

Omkring 30.000 personer venter tirsdag morgen på en lægekonsultation. Den afgør, om man kan vaccineres med en af de to vacciner, der er taget ud af det officielle vaccinationsprogram.