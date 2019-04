Supermarkederne forsøger at minimere madspildet ved blandt andet at sætte prisen på datovarer ned. Alligevel ender store mængder stadig i containere. (Arkivfoto)

Skraldere skal have lettere adgang til mad

Måske får supermarkeder lov til at forære overskudsmad væk uden at betale fuld moms. Ekspert i madspild fastholder, at maden kun bør være for økonomisk trængte.

I stedet for at snige sig bag hegn og lirke hængelåse op efter lukketid skal en arbejdsgruppe nedsat af Venstre undersøge, om supermarkederne kan stille varerne frem til gratis afhentning uden at skulle betale moms.

Skraldere skal slippe for at stå på hovedet efter overskudsmad i containere.

