Skolernes sommerferie begynder varmt og solrigt

Når skolebørn over hele landet om lidt kan skråle "Ferie, ferie, ferie", bliver det i bragende solskin og i bagende hede.

Det melder den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Martin Lindberg.

Årets hidtil varmeste dag blev målt torsdag i København med 29,0 grader, og den rekord kan allerede blive slået både fredag og lørdag, hvor temperaturerne kan nærme sig 30 grader i Sydvestjylland og på Vestsjælland.

Over hele landet vil temperaturerne ligge mellem 24 og 29 grader, mens det kan blive lidt køligere ved kysterne.

Solskinnet kan dog blive afløst af skyer og byger fredag eftermiddag.

- Der er også mulighed for, at bygerne udebliver. Men kommer der byger, kan der være risiko for torden, særligt i den vestlige del af landet, siger Martin Lindberg.

Natten til lørdag klarer det op igen, og det varme og solrige vejr fortsætter - dog også her med risiko for byger om eftermiddagen.

De seneste dages tørre vejr udløser ifølge meteorologen en stor brandrisiko over hele landet.

- I Nordjylland, på Vestsjælland og stedvis i Sønderjylland er brandfareindekset meget højt. I løbet af lørdagen kommer der regn, som kan standse brandfaren. Så vær forsigtig, hvis man vil grille, siger Martin Lindberg.

Søndag kommer der så et vejrskifte.

- Søndag kommer der et markant vejrskifte fra varme til køligere og ustabilt vejr med regn og byger, siger Martin Lindberg.

Ifølge meteorologen vil vejrskiftet vare ved ind i næste uge, og temperaturerne vil ligge på mellem 15 og 20 grader fra mandag til onsdag.