Skolernes efterårsferie begynder med ustadigt vejr

Ustadigt må være overskriften for vejret i den første weekend af skolernes efterårsferie, for der vil både være perioder med skyer, regn og sol.

- Der vil ikke være nogen hele gråvejrsdage, men der vil heller ikke være nogen dage med sol fra morgen til aften, siger Jesper Eriksen.

- Temaet for weekenden vil være en blandet landhandel med sol, skyer og byger. Lokalt kan der komme hagl, og jeg kan heller ikke udelukke tordenskrald, siger han videre.

Fredag begynder flot med nogen eller en del sol, men omkring middag driver skyer ind over landet med regn og byger.

Lørdag ser ud til at blive blæsende med let til frisk vind, og ved kysterne kan der være hård vind eller kuling. Der vil være perioder med regn eller byger, men flere steder også lidt sol ind i mellem.

- Søndag minder meget om vejret i dag (fredag, red.). Perioder med sol og skyer og måske byger, siger Jesper Eriksen.

Ifølge meteorologen er det for tidligt at sige, om der skulle gemme sig en hel dag uden risiko for regn i efterårsferien.

- Der er intet stabilt vejr i krystalkuglen, og det er svært at forudsige med den vejrtype.

- Der skal ikke meget til for, at vejret tipper over til den ene eller anden side. Så det er en god idé at holde øje med de opdaterede vejrudsigter, siger Jesper Eriksen.

Temperaturen denne weekend vil alle dage ligge mellem 10 og 13 grader, mens nattemperaturen holder sig et stykke fra frysepunktet på mellem tre og otte grader.

- Vi har lovet mellem to til tre gader i næste uge, og lokalt kan der være frostvejr. Det bliver nok ikke med glatte veje endnu, men der kan være is på bilruderne enkelte morgener i næste uge, siger Jesper Eriksen og tilføjer:

- Det er meget normalt efterårsvejr for efterårsferien.