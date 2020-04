Skoler og børnehaver åbner: Tusindvis af forældre kan få arbejdsro

Det betyder samtidig, at deres forældre ikke længere skal passe eller finde pasning for børnene, mens de samtidig skal passe deres arbejde.

Dansk Industri har med baggrund i tal fra Danmarks Statistik beregnet, at 460.000 ansatte i de private virksomheder har børn op til 11 år, som man er i 5. klasse.

Omkring halvdelen af landets kommuner er klar til at åbne skoler og daginstitutioner onsdag, og de resterende vil komme drypvis over de efterfølgende dage.

Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør for Dansk Industri, kalder åbningen af skoler og daginstitutioner afgørende for dansk erhvervsliv.

- Det betyder kolossalt for rigtig mange forældre, at de får nogle timer i dagtimerne, hvor de kan interagere med deres kolleger - enten fordi de kan møde op fysisk - eller få mere koncentreret arbejdstid derhjemme, siger han.

- De seneste uger har været ekstremt pressede, fordi mange ansatte med børn ikke har kunnet arbejde effektivt.

- Derfor betyder det enormt meget for de danske virksomheder, at skoler og institutioner kan løfte opgaven med at åbne igen, siger Lars Sandahl Sørensen.

Det er dog ikke alle de 460.000 privatansatte, som arbejder i øjeblikket.

Tusindvis er sendt hjem under den ordning med lønkompensation, som Folketinget har vedtaget.

Ud over de privatansatte vil der også være offentligt ansatte med mindre børn, som fortsat skal arbejde hjemme og dermed kan se frem til mere ro til arbejdet.

Det kan for eksempel være kontoransatte i kommuner, styrelser eller ministerier.

Det vil dog ikke være alle forældrene, som sender deres børn i skole eller daginstitution.

Ikke alle institutioner har mulighed for at tage alle de børn, der er indskrevet, fordi der er en række retningslinje til afstand og plads. Det er blandt andet tilfældet i Københavns Kommune.

Samtidig vil der være forældre, som holder deres børn hjemme af forskellige årsager.

Det kan for eksempel være på grund af sygdom, at man er i risikogruppen eller smittet med coronavirus.