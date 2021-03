Skoleledere vil hverken sige ja eller nej til børns selvtest

Det siger formand Claus Hjortdal. Han mener, at der blandt andet er nogle etiske overvejelser, man er nødt til at gøre sig, før man tager beslutningen.

Skolelederforeningen vil hverken vende tommelfingeren op eller ned til statsminister Mette Frederiksens (S) åbning om, at selvtest kan blive en forudsætning for, at flere elever kan komme tilbage i skole.

- Jeg er usikker på, hvordan vi skal forholde os. Hvis vi fik en besked på, at forældrene i Danmark synes, det var en god idé, og at regeringen kunne se, at det havde en effekt, så ville jeg sige, at så er det dét, vi gør.

- Men der ligger nogle politiske og etiske overvejelser inde i det her, som jeg synes, at nogle andre skal tage beslutningen omkring, siger han.

Ifølge Claus Hjortdal er man blandt andet nødt til at overveje, hvad det koster for test til alle elever minimum en gang om ugen.

Og så spørger han sig selv, om man overhovedet kan forlange, at børn tester sig selv, før de kan komme i skole.

- Jeg vil frygtelig gerne have alle børn i skole. Men jeg vil ikke være den, der skal vurdere, om det er rigtigt eller ikke rigtigt, siger formanden.

Det er Østrig, der er baggrunden for Mette Frederiksens idé. Her har man åbnet skolerne for alle elever, så længe de blandt andet tester sig selv for coronavirus to gange om ugen.

Torsdag aften skrev statsministeren på Facebook, at hun vil tale videre med Folketingets partier om det, når der forhandles en plan for den videre genåbning af samfundet på plads.

- Kan vi gøre det i Danmark - og dermed få flere børn tilbage - vil det virkelig være godt, skrev Mette Frederiksen blandt andet.

Hvis S-regeringen, Folketinget og sundhedsmyndighederne støtter op, mener Claus Hjortdal, at det er vigtigt at understrege, om det er skolen eller forældrene, der har ansvaret for testningen.

For er det skolen, risikerer man, at børn bliver sendt hjem med en positiv test foran hele klassen.

- Jeg synes nok, det er den helt store forskel, om det er forældrene, der sammen med barnet tager testen og sender dem i skole, eller om det er skolen, der skal stå for testen.

- Og jeg synes også, der er noget etisk problematisk i, at man laver en test, hvor et barns positive test kan sende resten af klassen hjem. Og det sker lige for øjnene af alle klassekammeraterne, siger Claus Hjortdal.

Mette Frederiksen er i øjeblikket i gang med forhandlinger med resten af Folketingets partier om genåbning. De sidste partier i rækken står til at blive indkaldt 12. marts.