Skoleledere efter retningslinjer: Vi får for meget ansvar

- Vi synes, det er begrænset, hvad vi har fået af retningslinjer, og vi har fået alt for meget ansvar i forhold til, hvad vi har brug for, siger Claus Hjortdal.

Det siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

De nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner overlader for meget ansvar til den enkelte institution.

Han uddyber, at med retningslinjerne skal den enkelte skoleleder tolke og vurdere Sundhedsstyrelsens anvisninger til skolerne.

- Vi har travlt nok med at drive skole, og nu skal vi lige pludselig til at vurdere sundhedsmæssigt også. Det har vi ikke brug for, siger Claus Hjortdal.

De nye retningslinjer gælder for fase 2 af genåbningen af skoler og andre institutioner, som begynder 18. maj.

Inden da skal den enkelte skole vurdere, hvor mange elever den kan tage imod.

Samtidig skal man tage hensyn til kommunalbestyrelsernes krav til, hvor meget der skal undervises

Claus Hjortdal undrer sig over, at regeringen ikke har forberedt skolerne på det "paradigmeskift" af ansvar, som sker med de nye retningslinjer, og at Sundhedsstyrelsen har accepteret dette skifte.

Han så hellere, at retningslinjerne for genåbningen af landets skoler og fritidsordninger fra 4. maj bliver justeret, så de passer til den kommende genåbning.

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen ser positivt på, at retningslinjerne ikke indeholder centrale regler for den enkelte skoles undervisning.

- Langt hen ad vejen tror jeg, det er en god idé. Eksempelvis hvor mange timer den enkelte klasse skal have, siger Anders Bondo Christensen.

Anders Bondo Christensen medgiver dog, at retningslinjerne vil give praktiske udfordringer for skolerne.

Eksempelvis har skolerne ikke lige muligheder for at rumme eleverne under genåbningen.