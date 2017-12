Skoleleder er forfærdet over seksuelle overgreb mod piger

Erling Pedersen, der er skoleleder ved Stige Skole, var mødt op i retten for at høre domsafsigelsen. Han er meget berørt af de adskillige overgreb, som den tidligere medarbejder har begået.

En 55-årig pædagogmedhjælper, som arbejdede i SFO'en på Stige Skole i det nordlige Odense, er tirsdag dømt for at have krænket 22 små piger seksuelt gennem 16 år.

- Vi er meget påvirkede og forfærdede over at have haft en medarbejder, som har gjort det ved nogle af vores nuværende og tidligere elever igennem så mange år.

- Der er ingen børn, som skal udsættes for det, uddyber han.

I Retten i Odense blev manden idømt fængsel i et år og seks måneder for at have tungekysset, befamlet og på grovere vis forgrebet sig på pigerne, som var i alderen fem til ti år.

Manden arbejdede som pædagogmedhjælper i skolefritidsordningen på Stige Skole, mens han i fritiden var håndboldtræner i den lokale klub.

De mange overgreb er foregået i årene fra 1999 til 2015 i SFO'en, i håndboldklubben og i mandens eget hjem i det nordlige Odense.

Det har været en betroet medarbejder, som har misbrugt børnenes, forældrenes og sine kollegers tillid, fortæller Erling Pedersen. Derfor vil skolen arbejde på, at den genskabes.

- Det, at han har misbrugt tilliden, betyder ikke, at vi skal have mistillid til hinanden. Men vi skal arbejde på tilliden og få genopbygget den, siger han.

Skolelederen er glad for, at der er faldet dom i sagen, for det betyder, at han kan tale med skolens forældre om det, der er sket. Det har han ikke kunnet før, da det er en personalesag.

- Nu skal vi mødes med de berørte forældre og i dialog med dem. Det har set mærkeligt ud i nogle forældres øjne, at vi ikke har kunnet tale om det. Det har vi ikke måttet.

Stige Skole vil sikre, at de krænkede piger, som endnu ikke har fået hjælp, får støtte og tilbud om en samtale med en psykolog. Og i undervisningen vil der være et større fokus på, hvordan man siger fra overfor voksne.

- Vi vil udvide børnenes kompetencer og deres viden om emnet. For nogle børn skammer sig i stedet for at sige fra overfor grænseoverskridende oplevelser, siger Erling Pedersen.

Under retssagen har adskillige piger og forældre fortalt, at de flere gange har orienteret Stige Skole om, at manden har rørt ved og krænket små piger. Det skriver Fyens Stiftstidende.

En 31-årig kvinde fortalte i retten, at også hun blev udsat for seksuelle overgreb som barn, da hun gik i SFO'en. Hun vidnede ifølge Fyens Stiftstidende for at kaste lys over, at manden så tidligt som 1992 angiveligt skal have forgrebet sig på piger.

Vidnerne forklarede, at de flere gange skal have fortalt om overgrebene til skolens ledelse, som dog ikke reagerede.

Erling Pedersen fortæller, at Stige Skole ser alvorligt på kritikken af en muligt dårlig håndtering fra ledelsens side.

- Det er vi i gang med at undersøge, og vi vil i den kommende tid se på, hvad der er op og ned i det hele.

Den 55-årige pædagogmedhjælper har anket dommen til landsretten.