Skolelærere skal kunne få kandidatgrad i naturvidenskab

Danmark har brug for børn og unge med dybe kundskaber inden for naturvidenskab, hvis vi skal kunne komme med løsninger på problemer som klimaforandringer, fedmeepidemier og forskellige kræftformer.

Et af forslagene i strategien er, at læreruddannede skal have bedre mulighed for at læse en kandidatuddannelse, der tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for naturvidenskab.

- Ikke nok studerende har et tydeligt naturfagligt fokus i læreruddannelsen, og få skriver eksempelvis bachelorprojekter, der handler om naturfagene, skriver regeringen.

- Det er vigtigt, at unge med stærke kompetencer i og interesse for naturfag i tilstrækkelig grad søger læreruddannelsen, mener regeringen.

Regeringen vil blandt andet finansiere en ny kandidatuddannelse til de læreruddannede.

Og der skal også sættes penge af til en evaluering af, om de kandidatuddannede så også rent faktisk medvirker til, at niveauet for naturvidenskab løftes i grundskolen.

Dansk Industri ser forslaget om en ny kandidatuddannelse som et godt bidrag til at styrke lærernes faglighed.

- Det kan forhåbentlig også få endnu flere til at vælge at blive lærere i naturfag, udtaler administrerende direktør Karsten Dybvad i en pressemeddelelse.

Generelt set handler regeringens strategi om at øge interessen for naturvidenskab.

Mens nogle danske børn og unge har stor interesse for naturvidenskab og klarer sig godt i fagene, så er der stadig en del børn og unge, der mangler motivation for naturvidenskab, konstaterer regeringen.

Løsningen er ifølge regeringen blandt andet, at der skal "være mere tydelighed om de store naturvidenskabelige fortællinger."

Regeringen forestiller sig en slags "Naturvidenskabens ABC", som er tilpasset hvert trin i uddannelsessystemet.

Regeringen vil også have flerårige kampagner for "naturvidenskabens spændende og forunderlige verden".