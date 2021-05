Skønhedsguruen er Danmarks evige optimist

Et godt 170 centimeter højt energibundt, der trods hårde odds lykkedes med at etablere en skønhedsklinik i Beverly Hills og hurtigt fik toppen af den amerikanske kendisverden - samt mange andre - til at smøre sig ind i sine berømte hudplejeprodukter.

Den 4. maj fylder Ole Henriksen, stifter og kreativ direktør i firmaet Ole Henriksen, 70 år. Og hvis han har én ting at sige til det, så er det naturligvis "I love it".

Man kan nemlig ikke løbe fra sin alder, og selv hvis man kunne, er det ikke sikkert, han havde gjort det.

- Det vigtigste er at være den bedste udgave af sig selv lige nu. Og i morgen, når man er en dag ældre, skal man være den bedste udgave af sig selv dér, forklarer Ole Henriksen, som stadig jævnligt svinger rundt i et sæt udendørsringe og laver et trecifret antal armbøjninger.

Gennem årene er hans taknemmelige og energiske tilgang til livet blevet så stor en del af hans brand og person, at det er svært at rokke ved.

- Jeg har aldrig taget mig tid til at bære det negative med samt være bitter, sur og gal. Der kan være skuffelser, men igen så lærer man af det, lyder det fra ham.

Karrieren begyndte i midt-70'erne, hvor han etablerede sin skønhedsklinik i Beverly Hills med egne produkter. Siden er hans cremer, sæber og serummer blevet udbredt til verdensplan, og de mange års erfaring med skønhed er lagret i flere bogudgivelser, herunder "Velvære for mænd" fra 2007, "Et ærligt liv" fra 2009 samt senest "Det skal føles godt" fra 2018.

Ole Henriksen har været til stor inspiration for mange, fordi han ikke lod sig nedlægge på trods af hårde odds i livet.

I flere interviews har han fortalt, hvordan han er opvokset i trange kår, har været plaget af ensomhed i ungdomsårene, samtidig med at han skulle forsøge at forholde sig til, at han var tiltrukket af sit eget køn, hvilket alt sammen kulminerede i selvmordstanker.

Senere levede han i et voldeligt forhold, og summen af alt det kombineret med hans alligevel evigt positive sind, valgte Musikkens Hus i Aalborg at portrættere i musicalen "I Love it - in concert" fra 2017.

Selv om Ole Henriksen er vild med livet, er han fuldstændig afklaret med døden.

- Jeg er ikke bange for at dø overhovedet. Jeg har ingen frygt for det. Jeg har alt i orden for både Laurence (ægtefællen, red.) og mig, lyder det fra ham.

Til efteråret har han været gift med amerikaneren Laurence Roberts i 37 år, og sammen har de både villaen fra 1936 i Los Angeles samt en lejlighed i det indre København.

En dag lader Ole Henriksen sin forretning køre videre uden ham, men hvornår han trækker stikket, ved han ikke endnu.