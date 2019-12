Skjald for ludere og drukmåse

Hans debutalbum fra 1973 hed "Closing Time", men selv om Tom Waits den 7. december fylder 70 år, er det endnu ikke tid til at lukke og slukke for den californiske multikunstner.

Waits kendes først og fremmest for sin særlige skurrende stemmeføring og så for et tekstunivers, der i høj grad fokuserer på skæbner fra underverdenen.

Han synger om alt fra luderen til drukkenbolten og den slidte servitrice, der hælder kaffe op på dineren fra daggry til skumring.

Med sit seneste album "Bad as Me" tilbage fra 2011 er det ved at være noget tid siden, at Waits-fans har fået toner fra Tom.

Til gengæld er den aldrende kunstner fortsat aktiv inden for filmverdenen, hvor han sideløbende med sine meritter i musikbranchen har plejet en solid karriere som birolleindehaver på det store lærred.

Således havde han så sent som i år en mindre rolle i horrorkomedien "The Dead Don't Die".

Tom Waits blev født i 1949 i Pomona i Californien som søn af to skolelærere.

Moren havde norske aner, mens farens rødder var skotsk-irske.

Sit musiske talent udviklede Waits fra teenageårene, hvor han blandt andet begyndte at spille på klubben "The Troubadour" i Los Angeles.

Her arbejdede han oprindeligt med sange i den jazzede ende af skalaen, men fra starten af 1980'erne skiftede han stil og kastede sig over den mere rockede lyd, der har skaffet ham fans over hele verden.