Skipper roterer mod folketingsexit: Det er sundt nok

Enhedslistens største stemmesluger falder ved næste valg for partiets rotationsordning. Og det er hun afklaret med.

- Ved næste valg har jeg siddet 12 år i Folketinget, det er alligevel en rum tid, siger hun.

- Vi har jo et rotationsprincip i Enhedslisten som betyder, at man ikke kan sidde inde på de bonede gulve i al for lang tid, og det tror jeg er sundt nok.

- Det betyder så også, at vi tit skal skifte ud, og det er så bagsiden af medaljen, det kan gøre det lidt svært en gang imellem, siger hun.

Pernille Skipper hentede ved folketingsvalget i juni 33.024 personlige stemmer. Hun afløste som politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen, som ved valget i 2015 opnåede 40.425 personlige stemmer.

Johanne Schmidt-Nielsen, der i 2009 blev Enhedslistens første politiske ordfører og dermed ansigt udadtil i offentligheden, faldt for rotationsprincippet ved valget i år.

Jette Gottlieb er en af veteranerne i Enhedslistens folketingsgruppe. Hun sad i Folketinget fra 1994-2001 og blev valgt ind igen ved valget i juni.

Jette Gottlieb finder det sundt, at man ikke kan blive hængende på ubestemt tid.

- Jeg mener, det er vores arvesølv, at vi sikrer os, at vi ikke har folk, der gror fast. Vi sikrer os, at der ikke er levebrødspolitikere, der kun vil ind for egen vindings skyld, og hvad man ellers oplever mange andre steder.

Spørgsmål: Også selv om Enhedslisten mister stemmeslugere?

- Ja. For det viser sig altid, at det er forudsætningen for, at de nye kommer frem. Det har vi set utallige gange, siger Jette Gottlieb.

Hun peger på, at både hun og andre senere er vendt tilbage, hvilket Enhedslistens regler giver mulighed for.

- Jeg var ude at arbejde som tømrer. Det er vigtigt, at man kommer ud og lever. At man kommer ud og lever det helt almindelige liv med alle dem, der hedder Arne og spiser leverpostejmadder og følger deres børn i børnehave.

- Hvis man ikke gør det, kommer man til at leve i en glasboble, siger hun.

Ud over Pernille Skipper falder også Christian Juhl og Henning Hyllested for rotationsordningen ved næste valg blandt Enhedslistens nuværende 13 medlemmer i Folketinget.

Det er svært at få folk i Enhedslisten til at sætte navn på, hvem der vil være oplagt til at afløse Pernille Skipper. Det gælder også hende selv.

- Vi har så mange dygtige, også blandt de nyvalgte i vores folketingsgruppe. Så der er ikke noget at være bekymret for, siger hun og påpeger, at der er "århundreder til om fire år".

- Der er jo lang tid til, at vi skal skifte politisk ordfører. Det finder vi ud af på det tidspunkt, siger Pernille Skipper.