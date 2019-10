Skipper advarer S før forhandlinger: Vi har en nedre grænse

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, lørdag i sin tale ved partiets årsmøde i København.

- Om lidt skal vi lave finanslov. Og beskeden fra Enhedslisten er klar. Næste års finanslov skal kunne mærkes på velfærden og måles i klimaregnskabet, siger hun og nævner blandt andet også minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

- Vi har sat os for, at det skal lykkes. Vi vil række hånden ud til de andre partier i det nye flertal. Derfor har vi præsenteret både finansiering og konkrete bud på, hvor de mange hænder, der skal ansættes i velfærden, skal komme fra, siger Pernille Skipper.

Hun løfter samtidig pegefingeren over for regeringen, hvis finanslovsforslag ikke vakte jubel hos den politiske ordfører. Faktisk kaldte Pernille Skipper dele af forslaget for "uacceptabelt".

- Men tag ikke fejl. Der er også en klar og utvetydig nedre grænse for os i Enhedslisten.

- Når vi skal investere i uddannelse, folkeskolen, minimumsnormeringer og grøn omstilling og meget andet, så skal vi finde pengene i toppen.

- Formaster man sig til at tænke, at de arbejdsløse og syge nok har lidt mere at give af. Eller at der nok er lidt penge at hente på ældreplejen eller andre steder i vores velfærd, ja, så laver man ikke finanslov med Enhedslisten. Længere er den bare ikke, siger hun.

Pernille Skipper siger desuden, at hun vil kæmpe for at få ændret den stramme udlændingepolitik, som "der desværre stadig er et stort flertal bag".

Hun adresserer i den forbindelse direkte statsminister Mette Frederiksen (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

- Hvis I tror, der bliver ro om udlændingepolitikken, så kan I godt tro om igen, lyder det fra Pernille Skipper.