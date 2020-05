Skipper: Vi skal holde fast i klimaambitioner trods corona

Hun løfter en pegefinger mod "toppen af samfundet og højrefløjen", som ifølge hende er i færd med at trække samfundet i en forkert retning. Blandt andet med hensyn til at opfylde Danmarks ambitioner på klimaområdet.

- De siger til os, at nu må vi indstille os på, at der skal komme nedskæringer i velfærdssamfundet igen. At der nu ikke er råd til den grønne omstilling, og klimakrisen må vi udskyde på en eller anden måde, jeg ved ikke hvordan.

- De siger også, at der ikke er råd til at skabe tryghed til dem, som allerede har mistet arbejdet.

- Men der er ikke noget af det, der er rigtigt. Det er et politisk valg, og vi kan skabe arbejdspladser ved at investere i grøn omstilling, siger hun.

I december sidste år blev alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance enige om en klimalov.

Den indeholder blandt andet en målsætning om, at Danmark inden 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent set i forhold til niveauet i 1990.

For nylig foreslog Dansk Folkeparti imidlertid, at CO2-ambitionen skulle nedjusteres til 60 procent. Det blev afvist af klimaminister Dan Jørgensen (S).

Enhedslisten vil med Pernille Skippers ord lade "nogle af de rige betale bare en lille smule mere", sådan at der blandt andet kan blive råd til at gennemføre den grønne omstilling og indfri ambitionerne på klimaområdet.

- Vi må ikke lade dem bruge denne krise til at bilde os noget andet ind.

- Det er nu i dag, 1. maj, at vi skal rejse os og sige, at den her gang i den her krise bliver det ikke på jeres måde, det bliver på vores måde, siger hun.