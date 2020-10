Skipper: Regeringen er valgt på klimadagsorden

I sin tale til Enhedslistens årsmøde truer politisk ordfører Pernille Skipper ikke med valg. Men hun understreger, at hun mener, at regeringens liv er skabt på løfter om klimaindsats.

De Radikale har flere gange truet med at vælte regeringen, hvis ikke den bliver mere ambitiøs på klimadagsordenen og går hårdere efter at nå målet om en reduktion i CO2-udledning i 2030.

- Nej, Dan Jørgensen (klimaminister, red.), det her ender ikke lykkeligt, hvis vi ikke gør noget nu. Jo længere vi venter, jo mere drastiske tiltag skal der til. Jo dyrere bliver det.

- Klimamålsætningen er kernen i det, vores nuværende flertal er valgt på. Det er det, regeringen er valgt på. Der skal leveres. Det er vi villige til at gå uendeligt langt for at sikre, siger Skipper i sin tale.

EL-lederen deler ris ud til både den socialdemokratiske regering og til støttepartiet De Radikale.

Socialdemokratiet bliver beskyldt for at ville slække på løfterne ved at lade de helt store udledere som cementfabrikken Aalborg Portland slippe. Og De Radikale for at ville tørre regningen af på de fattigste.

- De Radikale vil bruge pengene fra klimaafgifter til at give store selskaber milliarder tilbage i skatterabatter. Så må den enlige mor og lagerarbejderen i provinsen komme til lommerne.

- Vi er Enhedslisten. Vi lader dem ikke slippe, siger Pernille Skipper.

I en del af talen, der ikke handlede om klimaet, henviser hun også til de igangværende forhandlinger om tidlig tilbagetrækning.

- Vi kæmper i forhandlingerne om tidlig tilbagetrækning for at slå en sprække i det velfærdsforlig, der vil betyde, at pensionsalderen vil stige og stige.