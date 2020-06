Skipper: Grønne løfter skal holdes trods coronakrise

I sin tale minder hun specielt De Radikale om det.

- Vi er forpligtet af de krydser, der blev sat, og de løfter, vi gav ved valget for et år siden. Vi fik et klart mandat. Vi skal tage de nødvendige beslutninger for klodens fremtid. Vi skal bygge oven på den velfærd, der har hjulpet os igennem coronakrisen.

- Og vi skal gøre det, mens vi bekæmper uligheden. De løfter og den opgave var ikke betinget af, at den økonomiske situation var langt mere rosenrød, da løfterne blev givet, siger Pernille Skipper.

Ud over egen lejr peger hun på Dansk Folkeparti.

Under coronakrisen og de medfølgende markante udlæg fra statskassen på over 110 milliarder kroner i direkte støtte og over 300 milliarder kroner i udskudt skat og garantier har partiet luftet, at klimamålsætningen bør sænkes.

Partiet er del af aftalen om, at Danmarks CO2-udledning skal mindskes med 70 procent i 2030. Dansk Folkeparti har dog luftet, at det kan sænkes.

- Coronakrisen var knapt nok i gang, før dele af højrefløjen og toppen af erhvervslivet slog på tromme for, at nu er der ikke råd til den grønne omstilling.

- Kristian Thulesen Dahl (formand for Dansk Folkeparti red.) virkede nærmest lettet over endelig at have fundet en undskyldning for at droppe det der grønne bøvl. Det skal vi ikke finde os i, siger Pernille Skipper.

I den efterfølgende debat medgiver Pernille Skipper dog, at coronakrisen har haft en indflydelse på arbejdet for den grønne omstilling.

- Det går for langsomt og det har vi hele tiden en diskussion med regeringen om. Men regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S) har fået lidt mere snor på grund af corona, det har de, siger Pernille Skipper.

De Radikale har stærkt kritiseret, at landbrugssektoren og transportsektoren ikke er del af den klimaplan, regeringen har fremlagt. Pernille Skipper er lidt mere tilbageholdende.

- Jeg kommer ikke til at fyre Dan Jørgensen, fordi transport og landbrug ikke er en del af den klimaplan, der er lagt frem fra regeringen.

- Vi har for lang tid siden aftale, at vi ville vente på den kommission, der kigger på det, siger hun.