Skipper: Forhandlinger har haft for lidt fokus på indhold

- Jeg håber, at vi skal tilbage på sporet. Der har de seneste par dage været en del diskussion om proces mere end om indhold. Jeg håber da, at vi kommer tilbage på sporet og får snakket om det, det handler om, siger Pernille Skipper.

- Vi er fire partier, som har mange uenigheder, men vi er bestemt også valgt på meget af det samme. Velfærd, en hurtigere grøn omstilling, mere uddannelse. Der er rigtig meget, vi kan enes om.

- Så jeg håber da, hvis vi alle sammen er villige til at bøje os mod hinanden, at vi også kan komme tilbage og fokusere på indholdet, siger hun.

Ekstra Bladet skrev mandag, at der var irritation hos de øvrige partier i rød blok over De Radikales krav i forhandlingerne.

På det økonomiske område er ikke mindst Enhedslisten meget uenig med De Radikale, der ønsker udbudsreformer og mere udenlandsk arbejdskraft.

Enhedslisten vil blandt andet finansiere fremtidens velfærd ved at hæve skatterne for de rigeste. Partiet har krævet, at den kommende regering ikke skal føre en økonomisk politik som den, De Radikale ønsker.

Spørgsmål: Har I været af sporet?

- Lad mig sige det sådan, at der har været en del diskussioner om processer mere end om indhold de seneste par dage, siger Pernille Skipper.

Mandag var der officielt pause i forhandlingerne, men Mette Frederiksen sagde tidligere tirsdag, at partierne alligevel havde talt sammen.

Pernille Skipper nævner ikke De Radikale direkte i sin opfordring til konstruktive forhandlinger. Men hun håber, at de fire partier i rød blok kan blive enige.

- Jeg håber, at vi alle sammen kan være indstillet på, at vi skal bøje os mod hinanden. At dette her ikke handler om at få nogle til at spise skovsnegle, men at sørge for, at vi kan finde sammen om det, vi er enige om, en ny retning, siger hun.

Rød blok fik samlet 91 mandater ved folketingsvalget 5. juni og har således flertal i Folketinget.

Senere tirsdag skal SF og De Radikale til forhandlinger med Socialdemokratiet.