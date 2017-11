Skipper: Enhedslisten har tabt vælgere til Alternativet

Enhedslisten gik tilbage ved tirsdagens kommunalvalg sammenlignet med resultatet for fire år siden.

Alligevel er partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, tilfreds.

- Det er ærgerligt, at vi går lidt tilbage, ingen tvivl om det. Men jeg synes godt, at vi kan være tilfredse og stolte, siger hun til TV 2 News.

Hun glæder sig over, at partiet siden 2009 er blevet et landsdækkende parti, der opstiller i stort set alle kommuner.

- Jeg synes, vi har hevet et godt resultat hjem. I 2009 havde vi 14 byrådsmedlemmer. I 2013 havde vi over 100 nyvalgte kandidater. Det resultat har vi konsolideret og er blevet et landsdækkende parti, siger Pernille Skipper.

En af forklaringerne på tilbagegangen er ifølge Skipper, at der er kommet en ny konkurrent på venstrefløjen.

- Alternativet er kommet til - et parti, vi deler mange holdninger - og sikkert også vælgere - med, siger hun og ønsker partiet tillykke med et "flot resultat".

Alternativet, der debuterer ved dette kommunalvalg, har fået i alt 2,9 procent af stemmerne.

I København tordner Alternativet ind i Borgerrepræsentationen med hele 10,5 procent af stemmerne. Det står klart, at partiet her får en borgmesterpost.

Enhedslisten går tilbage med et procentpoint i hovedstaden, men er dog næststørst efter Socialdemokratiet.

Det udløser også en borgmesterpost til partiet.

Enhedslistens spidskandidat, Ninna Hedeager Olsen, siger, at hun vil gå efter at blive teknik- og miljøborgmester.

- Det er en post, hvor vi kan gøre København mere grøn og mere lige, siger Ninna Hedeager Olsen, som dermed ser ud til at kunne afløse sin partifælle Morten Kabell, der har haft posten i tre år.