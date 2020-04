Skilte og mere politi på gaden skal sikre afstand mellem mennesker

Såvel kommunale skilte som en øget patruljering fra politiet skal i Aalborg sikre, at folk ikke kommer for tæt på hinanden, når de handler i butikker og i øvrigt er gået udenfor deres dør.

I en pressemeddelelse tirsdag varsler Nordjyllands Politi et øget patruljetryk - altså mere politi i gadebilledet.

I forvejen har mange i forbindelse med coronakrisen stiftet bekendtskab med begrebet smittetryk.

Både til fods, på cykler og i biler vil betjente føre tilsyn med, at regler og retningslinjer bliver overholdt, fremgår det.

- Og vi kommer til at uddele bøder og indføre opholdsforbud, hvis reglerne ikke efterleves. Nu skal vi stå fast, udtaler politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Også det kommunale apparat er sat i sving. Skiltningen øges, og der er også en dialog med de erhvervsdrivende, lyder budskabet fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Derudover er vores medarbejdere i fritidscentrene og Midtbysjakket på gaden. De er særligt opmærksomme på at hjælpe de unge til at undgå at lave større samlinger og guide dem i, hvor de kan være, og hvad de kan lave, siger borgmesteren.

Flere steder rundt om i landet er politiet på stikkerne. Således har betjente truet med at uddele bøder til forældre, hvis de stimler sammen, når de henter deres børn fra en skole på Frederiksberg, skriver Berlingske tirsdag.

Lederen af Skolen på Bülowsvej, Lars Westh, har derfor i en besked til forældrene måttet advare dem.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at politiet har øjne på det her, men der må være dialog før bøder. På trods af alle vores tiltag er der rigtig god vind, god energi, og børnene er glade, så jeg ville være ked af det, hvis det skulle blive ødelagt, siger Lars Westh til Berlingske.

På landsplan har politiet i øvrigt udpeget 38 områder, hvor der skulle være en særlig stor risiko for store forsamlinger, oplyste Rigspolitiet mandag. Her bliver der ført tilsyn for at hindre, at coronavirus spredes yderligere i samfundet.

Tirsdag er der kun ét sted, hvor politiet har indført decideret opholdsforbud. Det er på Islands Brygge i København og varer frem til 1. maj. Forbuddet blev indført lørdag aften, og søndag blev en række borgere noteret for at overtræde forbuddet.

På Rømø gjaldt et opholdsforbud ved Lakolk Butikscenter kun kortvarigt.