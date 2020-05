Skiftende regeringer har afvist at styrke Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har de sidste to år prøvet at få flere penge til at styrke sit beredskab til blandt andet smitsomme sygdomme. Men fik det ikke.

- Det viser, at den politiske prioritering af beredskab er forbavsende ringe. Det ville have gjort en forskel, siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Økonomi Kjeld Møller Pedersen til DR.

- Man ville have haft en stærkere bemanding i Sundhedsstyrelsen, fordi det var faktisk to lægestillinger, man søgte om, som skulle beskæftige sig med smitsomme sygdomme og planlægningen af dem.

Ifølge DR søgte Sundhedsstyrelsen sidste år om penge til at styrke sundhedsmyndighedernes beredskab til bedre at kunne håndtere ekstraordinære situationer og akutte kriser som blandt andet smitsomme sygdomme.

Styrelsen bad sidste år om 163 millioner kroner til at styrke beredskabet i regionerne og om 12 millioner kroner til at have bemanding til at håndtere sundhedskriser.

De skulle blandt andet gå til, at Sundhedsstyrelsen kunne have læger med ekspertviden om smitsomme sygdomme.

Indstillingen om at tilføre ressourcer blev dog ikke til noget under den daværende VLAK-regering og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Nuværende sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger til DR, at han aldrig så indstillingen, da han sidste år tiltrådte efter valget i juni.

Han er dog enig i, at beredskabet har været for lavt prioriteret og peger på den netop annoncerede nye styrelse, der skal køre et beredskab fremover.

Venstres Ellen Trane Nørby har ingen kommentarer til DR, men Venstre skriver til mediet, at man med den planlagte sundhedsreform, som partiet annoncerede før valget for over et år siden, ville styrke beredskabet.