Skidronningen med alle titlerne

Den norske langrendsdronning Marit Bjørgen, der lørdag den 21. marts fylder 40 år, satte i 2018 en stor fed streg under, at hun hører til i skisportens historiebøger.

Under OL i Pyeongchang tog hun sin ottende OL-guldmedalje og passerede dermed Ole Einar Bjørndalen som den mest vindende.

Hun sluttede af med to guld- og bronzemedaljer samt en sølvmedalje og bragte dermed sin total op på 15 OL-medaljer. Otte af guld, fire af sølv og tre af bronze.

Kort efter indstillede hun en af tidens mest beundringsværdige karrierer inden for skisport. Alt var vundet, og motivationen manglede for den dengang 38-årige langrendsstjerne.

- Jeg må erkende, at jeg ikke længere kan finde den nødvendige motivation til at give 100 procent i en sæson mere, og derfor har jeg valgt at stoppe, sagde hun i april 2018.

Som ung jonglerede Bjørgen med fodbold, håndbold og langrend i barndomsbyen Trondheim. Men det blev skisporten, der vandt hendes hjerte.

Talentet var hurtigt tydeligt for enhver, og i 2001 fik hun sit gennembrud med en tredjeplads ved det norske mesterskab.

Foruden de prangende resultater ved OL har hun vundet 18 VM-guldmedaljer, den første i 2003.

Også i World Cuppen har Bjørgen en stor karriere bag sig. 114 World Cup-sejre er hun noteret for, og det er blevet til i alt 184 placeringer på podiet.

Hun tog den første World Cup-sejr i 2002 i Düsseldorf, mens den sidste blev vundet i Falun i marts 2018.

Bjørgen bor med sin partner, den tidligere norske skiløber Fred Børre Lundberg, i Holmenkollen i Oslo. Parret har to sønner.