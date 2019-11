Skibsrederen blev fyret to gange

Det var i 2011, og landets største bank, Danske Bank, skulle bruge en ny direktør. Peter Straarup var på vej på pension fra banken, hvis ry også havde lidt et knæk under finanskrisen.

Eivind Kolding var tidligere på året blevet bestyrelsesformand for banken, så han stod for at finde Straarups afløser. Og han endte med at udnævne sig selv som administrerende direktør.

Derefter fulgte nogle af de mest turbulente år i erhvervskarrieren for Eivind Kolding, der lørdag den 16. november fylder 60 år.

Han er oprindeligt uddannet jurist, og det var også som advokat, han kom ind i A.P. Møller-Mærsk i 1989.

Men han havde næse for forretning, og han steg i graderne til øverste ledelseslag. Først som koncernfinansdirektør og derefter som skibsreder med ansvar for det enorme containerskibsrederi Maersk Line.

Da han gik fra broen, var det endda, få dage efter at han blev udnævnt til den mest indflydelsesrige person i hele den globale shippingbranche.

Han havde dog også et fint kendskab til Danske Bank, som han havde siddet i bestyrelsen for i et årti.

Men den nye karrierevej endte blindt. Efter blot halvandet år blev han fyret - bestyrelsen krævede en direktør med bedre bankkundskaber.

Tilbage står mest af alt mindet om den mislykkede "New Standards"-reklamekampagne og det gyldne håndtryk på 23 millioner kroner.

Kort efter gentog historien sig. Eivind Kolding fik et nyt job som chef for Novo A/S, der holder styr på Novo Nordisk Fondens pengetank. Igen blev han fyret efter knap to år. Igen fik han et gyldent håndtryk i størrelsesordenen 20 millioner.

Derefter satte han en stopper for direktørkarrieren og koncentrerede sig om bestyrelsesarbejde.

Han har i dag en pæn buket af poster i bestyrelser for blandt andre LEO Fondet, Danmarks Skibskredit og NTG. Han er også formand for en tænketank, der skal skaffe billige boliger til socialt udsatte i København.

Privat er Eivind Kolding gift og har tre sønner. Fritiden bruges blandt andet på tennis, golf og kortspil med vennerne.