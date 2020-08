Skibsreder anklages for slaverilignende forhold for sømænd

Sådan lyder anklagen mod en 55-årig mand og dennes rederi, der er tiltalt for menneskehandel.

To sømænd fra Ghana blev gennem tre år groft udnyttet af en skibsreder fra Thyborøn.

En paragraf, der sjældent ses i danske retssale, men som bringes i spil, når den opsigtsvækkende sag fredag indledes i Retten i Holstebro.

Det var i forbindelse med en rutinemæssig grænsekontrol i Thyborøn Havn, at Midt- og Vestjyllands Politi 26. maj stødte på de to afrikanske mænd om bord på skibet.

Ifølge anklageskriftet blev de to mænd "fastholdt i tvangsarbejde eller slaverilignende forhold".

Mændene blev efter politiets opfattelse rekrutteret af den danske skibsreder og stillet et vellønnet job som kaptajn på et fiskeskib i udsigt.

Men sådan gik det ikke.

De blev ifølge anklagen indkvarteret på et fiskeskib i havnen i Thyborøn.

Her skulle de sætte skibet i stand, samtidig med at de fik besked på, at de skulle "holde lav profil" og ikke forlade skibet.

Det er en usædvanlig grov sag, vurderer inspektør Morten Bach fra Det Internationale Transportarbejder Forbund (ITF).

- Det sker måske et par gange om året, at der dukker sager op om udnyttelse af søfolk. Men den her sag er det værste, jeg har set, siger Morten Bach.

ITF er en sammenslutning af transportfagforbund verden over. Forbundet er repræsenteret herhjemme ved 3F.

Sagen er ifølge inspektøren usædvanlig ved, at de to mænd fra Ghana har befundet sig på og omkring skibet i så lang en periode.

- Tre år er virkelig lang tid, og man undrer sig jo over, at der ikke er nogen, der har grebet ind tidligere, siger han.

Morten Bach mener, at sagen afslører en brist i den måde, der føres tilsyn på.

Der er ifølge inspektøren ingen myndighed, der kontrollerer søfolks arbejds- og opholdstilladelser.

Af anklageskriftet fremgår, at de to mænds opholdstilladelse udløb 3. april 2017.

Men det var som nævnt først tre år senere, at politiet stødte på de to mænd.

Hvis skibsrederen findes skyldig, vil anklageren have manden idømt fængselsstraf.

Desuden kræves skibet konfiskeret, ligesom der er krav om erstatning til de to sømænd.

Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser forsvarsadvokat Peter Secher.

Der er afsat tre dage til behandling af sagen, og der ventes dom 25. september.