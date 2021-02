Skib kæntrer i svensk havn - dansk besætningsmedlem savnes

Et dansk skib er kæntret i Trelleborg Havn i Sverige onsdag eftermiddag. To af tre besætningsmedlemmer er reddet, mens en fortsat savnes.

Det skriver branchemediet Maritime Danmark, der har fået kæntringen bekræftet af Peter Madsen Rederi, der ejer skibet, Margrethe Fighter. Alle tre besætningsmedlemmer er danskere.

- Jeg kan desværre bekræfte, at Margrethe Fighter kæntrede i eftermiddag klokken 13.30, siger John H. Madsen, der er direktør for Peter Madsen Rederi, til Maritime Danmark.

- Vi ved endnu ikke så meget, ud over at to besætningsmedlemmer er reddet og bragt til et sygehus. Der ledes fortsat efter det sidste besætningsmedlem, siger han.

Ifølge Trelleborg Havn ligger skibet i øjeblikket med bunden i vejret i havnebassinet, mens dykkere er i gang med at undersøge skibet og finde det savnede besætningsmedlem.

- De to reddede besætningsmedlemmer var stærkt underafkølede men ved bevidsthed, da de blev samlet op af et redningsskib, siger Jörgen Nilsson, direktør for Trelleborg Havn, til Maritime Danmark.

Havnen har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvad der er årsagen til ulykken.

Skibet er i havnen, i forbindelse med at der skal bygges to nye færgelejer i havnen.